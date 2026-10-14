EU sanciona red del CDN por financiar campañas

El Gobierno de Estados Unidos sancionó a cuatro personas y 11 empresas de una red del Cártel del Noreste (CDN) que, según el Departamento del Tesoro, financió campañas electorales en México, obtuvo contratos públicos mediante actos de corrupción y utilizó negocios de construcción, combustibles y carreras de caballos para sostener sus operaciones criminales.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) identificó al empresario Gamaliel Garza García como operador de esa estructura en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Su compañía Construcciones y Edificaciones Garza Elías presuntamente canalizó recursos a campañas de candidatos favorecidos por el cártel, sin que EU revelara nombres, partidos ni montos.

Según el Tesoro, esa constructora obtuvo contratos de los gobiernos de Nuevo Laredo y Tamaulipas mediante prácticas corruptas, para después subcontratar obras con personas vinculadas al CDN. Garza García también creó Concretos y Productos Asfálticos del Norte, proveedora de materiales para proyectos de su grupo empresarial.

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El Dato: EU asegura que los hermanos Treviño, fundadores de Los Zetas, mantuvieron el mando criminal del grupo después de sus capturas en México, en 2013 y 2015.

A principios de 2026, ambas firmas figuraban entre las pocas que el cártel autorizaba para ejecutar obras en Nuevo Laredo. La red también abarca distribución de gas, transporte de combustibles y cría de caballos. Las sanciones también alcanzaron a Gamaliel Garza Elías, hijo del empresario, por operar la constructora familiar y entregar dinero a campañas de aspirantes afines al CDN, sin identificar a los beneficiarios.

Scott Bessent, secretario del Tesoro, afirmó que las medidas buscan desarticular las finanzas del grupo, al que EU atribuye narcotráfico e infiltración de gobiernos locales.

“Esta acción marca el esfuerzo más significativo hasta la fecha para quebrantar la infraestructura financiera del CDN”, dijo, y destacó la coordinación con las autoridades mexicanas y distintas agencias federales estadounidenses.

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó entre algunos sancionados movimientos relevantes de efectivo, transferencias nacionales e internacionales y compras de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, indicadores de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El análisis financiero, fiscal y corporativo también identificó transacciones ajenas a los perfiles habituales de los involucrados, inconsistencias tributarias y sociedades con escasa o nula actividad económica verificable. Señaló el posible uso de esas empresas para movilizar dinero de origen ilícito.

Sin precisar a cuántos sujetos incorporó al mecanismo nacional, la UIF explicó que ingresar a la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida administrativa preventiva, no una declaración definitiva de responsabilidad. Los afectados conservan su derecho de audiencia y los medios legales de defensa.

Además de la constructora Garza Elías, EU sancionó a Construaceros del Fuerte, Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, Distribuidora de Gas Económico, Gas Energía Confiable y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo. También el Club La Molienda, hipódromo con restaurante y bar a las afueras de Nuevo Laredo que, dijo, genera ingresos para el CDN mediante cobros a participantes y espectadores. El recinto recibe caballos de integrantes del grupo, incluidos ejemplares de EU.

De acuerdo con el Tesoro, Miguel Ángel Treviño Morales, Z-40, conserva el control del recinto pese a su encarcelamiento en EU. Otros integrantes supervisan sus actividades. Hasta abril de este año, el hipódromo mantuvo una alianza con Casino Centenario para recibir apuestas a distancia. La investigación recuperó el uso de las carreras de caballos para lavar ganancias del narcotráfico. Entre 2008 y 2012, Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales, fundadores del CDN, compraron ejemplares que compitieron en EU mediante intermediarios y empresas fachada.

Durante 30 meses, prestanombres y empresas fachada de Los Zetas gastaron 16 millones de dólares en negocios de carreras de caballos en Nuevo México, Oklahoma, California y Texas, además de lavar más de 22 millones para el grupo, antecesor del CDN. En junio de 2012, las autoridades estadounidenses confiscaron 455 ejemplares en instalaciones de crianza y entrenamiento. Las autoridades mexicanas suspendieron las actividades del Casino Centenario en abril, tras una acción bilateral contra negocios del CDN.

La nueva lista de sanciones también alcanza a los mandos del CDN en Nuevo Laredo, entre ellos Pablo César Guajardo Álvarez, Takia, a quien el Tesoro identifica como actual jefe de plaza y antiguo responsable de los sicarios del cártel. Aunque las autoridades lo detuvieron en 2020 por su presunta participación en el asesinato de Ricardo Martínez Chávez y cuatro servidores públicos, recuperó la libertad.

Francisco Javier Inzunza, trabajador de la transportista de Telmex, fue incluido por despachar dos remolques con cocaína hacia EU. Las autoridades interceptaron 52 kilogramos de droga en compartimentos ocultos de los tambores de freno.

Con las sanciones, bloquea los bienes de los señalados bajo jurisdicción estadounidense y los de sociedades en las que posean, individual o conjuntamente, al menos 50 por ciento del capital. Los bancos extranjeros podrían enfrentar restricciones si facilitan operaciones significativas con ellos. Ésta es la cuarta acción del Tesoro contra redes del CDN bajo Donald Trump y la de mayor alcance. Desde principios de 2025, la OFAC ha emprendido cerca de 40 operaciones contra más de 500 personas y entidades vinculadas con distintas organizaciones criminales.