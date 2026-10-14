Analizan en el Congreso un “semáforo” para dar seguimiento a iniciativas

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Olivia Garza de los Santos, consideró viable establecer un mecanismo para dar seguimiento a las iniciativas legislativas, aunque reconoció que crear un órgano para medir la productividad de los 66 diputados requeriría modificaciones legales y consenso entre las bancadas.

La legisladora local del PAN explicó que impulsar una reforma de ese tipo durante el periodo que le corresponde presidir la Mesa Directiva sería complicado, debido a que coincide con el proceso electoral de 2026 y 2027.

“Éste es un año complejo, porque es un año electoral (final de 2026 y 2027), necesitaría yo el consenso de los diputados. No lo puedo imponer, aunque yo sea la presidenta”, sostuvo.

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El Dato: Olivia Garza y la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, se reunieron para establecer canales de comunicación entre ambos poderes y dar seguimiento a los decretos.

Garza de los Santos permanecerá al frente de la Mesa Directiva hasta el 31 de agosto de 2027, por lo que la mayor parte de su gestión transcurrirá durante el periodo electoral, en el que se renovarán alcaldías, concejalías y diputaciones locales en junio.

Por lo anterior, como alternativa a esa medida, la diputada consideró que podría implementarse un semáforo que permita conocer el avance de cada propuesta, desde su presentación hasta su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

“Como no existe como tal (un órgano de productividad legislativa), a lo mejor tendríamos que hacer una modificación al reglamento o a la ley del Congreso y ahí sería un tema de debate que se tendrían que consultar a los 66 diputados.

“No creo que se pueda crear como tal un órgano de productividad legislativa, pero lo que sí podemos hacer es llevar un semáforo. A mí personalmente me gusta la idea”, afirmó la funcionaria local en entrevista con La Razón.

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La herramienta daría seguimiento a las iniciativas desde que son presentadas ante el pleno, turnadas a comisiones y debatidas, hasta que son dictaminadas y, en su caso, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Esto, luego de que este diario publicó el pasado lunes que hay seis diputados locales, tres hombres y tres mujeres, quienes han presentado menos de diez dictámenes cada uno en 25 meses. Todos han percibido en ese lapso 1.6 millones.

La investigación además documentó que, durante los más de 25 meses de la III Legislatura, el Congreso de la Ciudad de México recibió dos mil 701 iniciativas (impulsadas por legisladores, el Gobierno capitalino, asociaciones civiles y otras autoridades locales), de las cuales 577 fueron aprobadas, equivalentes a 21 por ciento del total.

Garza de los Santos sostuvo que no todas las propuestas deben aprobarse, pues algunas pueden carecer de sustento jurídico o no responder a necesidades reales de la ciudadanía; sin embargo, consideró necesario que los dictámenes tengan una resolución, incluso cuando se determine desecharlas.

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“No es aprobar por aprobar. Lo que sí creo es que debe de haber dictámenes. Yo quiero estar muy atenta en cuanto que las iniciativas de ley que ya han sido aprobadas en el Congreso se conviertan en ley, no se queden ahí suspendidas, sino que se publiquen de manera inmediata”, señaló.

La presidenta de la Mesa Directiva también planteó dar prioridad a los temas sobre los que existan iniciativas similares de distintos legisladores, al considerar que esa coincidencia puede evidenciar problemáticas relevantes para la población.

La panista agregó que el semáforo también permitiría vigilar que las iniciativas aprobadas se publiquen oportunamente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Aseguró que en meses anteriores había numerosos decretos pendientes de publicación, aunque, al momento de la entrevista, sólo quedaban dos.

Uno corresponde a una reforma para homologar y actualizar diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo del Distrito Federal como Ciudad Digital y del Conocimiento, mientras que el otro plantea modificaciones a la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México para reforzar las medidas de salud y atención de emergencias en gimnasios, incluidos los primeros auxilios.

Sobre este tema, los coordinadores de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres González; del PAN, Andrés Atayde Rubiolo, y del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Talayero Pariente, manifestaron a este periódico su disposición a evaluar el trabajo legislativo no sólo por la cantidad de iniciativas presentadas, sino también por su calidad, impacto y el desempeño de los diputados en comisiones y en territorio.

“Me llevo la tarea de revisarlo. Me parece interesante la propuesta (de los coordinadores) y pues tendríamos que lograr consensos con las bancadas para poderlo sacar adelante”, mencionó Garza de los Santos.

POCA EFECTIVIDAD ı Foto: Especial

LABOR LEGISLATIVA. La presidenta de la Mesa Directiva descartó pronunciarse sobre el desempeño individual de los legisladores que han presentado pocas iniciativas, entre ellos el morenista Víctor Varela López, quien registró sólo una durante la III Legislatura.

La panista argumentó que la labor parlamentaria no se limita a presentar propuestas, sino que también comprende recorrer el territorio, atender a la ciudadanía y conocer sus necesidades. Por ello, consideró insuficiente medir la productividad de los diputados únicamente por el número de iniciativas que ingresan al Congreso.

La coordinadora de la bancada de Morena, Xóchitl Bravo Espinosa, también consideró a este diario que en su grupo no hay competencia de presentación por quién presenta más o menos iniciativas, sino que hay atención en los trabajos que se llevan a cabo en territorio.