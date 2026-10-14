Operativo contra ciclotaxis patito desata un bloqueo

Un grupo de ciclotaxistas bloqueó la circulación sobre Eje Central, a la altura de 5 de Mayo, acción que ocasionó cierre de la circulación desde la calle Artículo 123, su objetivo fue exigir al Gobierno local la devolución de dos unidades que fueron retiradas por presuntas irregularidades en sus permisos y la falta de seguro.

Gabriel Saavedra, uno de los líderes de los manifestantes, señaló a La Razón que en agosto pasado los ciclotaxistas del Centro Histórico acordaron con la Secretaría de Movilidad (Semovi), la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Instituto de Verificación Administrativa una prórroga de seis meses para regularizar sus unidades.

“A la unidad le piden permiso, licencia de manejo y seguro. Ahorita estamos en el proceso de organizar todo eso y ya se llevaron dos de 65 ciclotaxis”, dijo.

El hombre indicó que, si bien el plazo vence hasta febrero, las autoridades ya les retiraron dos ciclotaxis. Por ello, los inconformes demandan que les sean devueltas y advirtieron que mantendrán el bloqueo en Eje Central.

El Tipp: En 2023, la Semovi publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el proceso para la obtención de placas, permiso, matrículas y otros documentos para ciclotaxis.

La Autoridad del Centro Histórico reportó que en un operativo de recuperación de la vía pública se remitieron dos ciclotaxis irregulares al depósito vehicular.

La protesta ocurre entre cuestionamientos por la falta de regulación de las tarifas de los ciclotaxis en la capital, cuyos cobros han sido denunciados por usuarios en videos difundidos en redes sociales.

Estas unidades no cuentan con una tarifa base asignada ni utilizan taxímetro, por lo que el precio de los recorridos puede variar según el operador.

Además, en recorridos realizados por La Razón, ciclotaxistas han cotizado entre 200 y 250 pesos el traslado a una sola persona desde la escultura de El Caballito, en Paseo de la Reforma, hasta el Ángel de la Independencia.

2 Personas es la capacidad de cada ciclotaxi

Este diario buscó a la Semovi para conocer su postura sobre el retiro de las dos unidades y el acuerdo de prórroga referido por los ciclotaxistas, pero hasta el cierre de esta edición no había respondido a la solicitud de información.