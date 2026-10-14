Van por cambios a Ley de Salud sobre suicidios

Este martes, la presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso de la Ciudad de México, Valeria Cruz Flores, confirmó que antes de diciembre se presentarán adecuaciones a la Ley de Salud local en materia de prevención del suicidio.

La diputada local por Iztapalapa comentó a La Razón que las cifras de suicidio juvenil en esa demarcación merecen especial atención, por lo que se prevén ajustes al marco jurídico capitalino.

“Vamos a presentar un capítulo a la Ley de Salud de la Ciudad de México en materia de prevención del suicidio y también vamos a hacer algunas adecuaciones en materia de salud mental.

“Tiene que ser antes de diciembre. Desde la comisión, pero también como diputada de Iztapalapa, lo estamos viendo de manera multifactorial, porque no podemos encasillar el suicidio, sobre todo en adolescentes”, aclaró tras la Congreso Interinstitucional de Cuidados Paliativos de la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México 2026.

El Dato: En 2024, el ahora llamado Instituto para la Atención a la Salud Mental y a las Adicciones lanzó una estrategia contra el suicidio dirigida a jóvenes de 15 a 29 años.

Este diario informó el martes que de acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de enero de 2024 a julio de 2026, se reportaron 810 víctimas de suicidio entre jóvenes de 12 y 29 años.

Las cifras contemplan a aquellas personas que fallaron al tratar de quitarse la vida, aunque también se contabilizó a quienes sí consumaron dicho acto.

De ese monto, 21.6 por ciento de todos los casos (es decir, dos de cada 10 incidentes) ocurrió dentro del territorio de Iztapalapa, que gobierna la alcaldesa morenista Aleida Alavez Ruiz.

Cruz Flores expuso que, actualmente, la Comisión de Salud que preside mantiene bajo análisis un aproximado de siete iniciativas en materia de salud mental.

De este monto, tres son de fondo y un estimado de cuatro solamente son propuestas de forma, lo cual no contempla las iniciativas que la legisladora y el Grupo Parlamentario de Morena han elaborado durante la III Legislatura.

135 Personas, se estima, son impactadas por un suicidio

Lo anterior adquiere importancia debido a que las tres iniciativas que se han presentado y tienen el objetivo de hacer adecuaciones legislativas más completas, sí serán contempladas para las modificaciones que se prevén elaborar a la Ley de Salud de la Ciudad de México.

“Vamos a intentar hacer una adecuación con la iniciativa que vamos a presentar. Y el dictamen que vamos a hacer va a ser recuperando y tomando en cuenta a las y los diputados que han presentado estas iniciativas en materia de salud mental. Hicimos foros, hicimos mesas de trabajo, porque así se trabajan las iniciativas para legislar con responsabilidad. Hay que escuchar a los especialistas y a quiénes son los que están trabajando este tema”, expuso la diputada morenista.

Cruz Flores consideró además que es de vital importancia realizar acciones efectivas para prevenir un incremento en esta clase de situaciones, las cuales afectan principalmente a infantes y adolescentes.

“Esto es una pandemia que le está quitando la vida principalmente a nuestros jóvenes. Y es en la etapa que se pudiera decir que es la más productiva que tiene el ser humano cuando tiene más salud. Es la etapa donde se pueden iniciar los proyectos de esperanza de vida.

“A nivel mundial cada 40 segundos hay un suicidio, es algo muy grave. Por supuesto que todas y todos podemos aportar nuestro granito de arena y las alcaldías, que es un Gobierno cercanísimo a la gente, serían las primeras que tendrían que estar implementando jornadas para hablar, visibilizar y trabajar el problema”, mencionó la diputada local de Morena.