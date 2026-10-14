Edomex: Pánico en gasera por el estallido de pipas

INSTANTE del flamazo producido por la acumulación de combustible en un establecimiento de Coacalco.

DOS PIPAS de una gasera estallaron y se incendiaron ayer en la colonia La Loma, municipio de Coacalco, Estado de México, lo que provocó pánico entre los pobladores y una gran movilización de los cuerpos de rescate.

A través de redes sociales, circularon de manera abundante videos en los que se observa la fuerte explosión y las llamas que se produjeron, y a gente corriendo para salvaguardar su vida.

Ali Morales, coordinador de Protección Civil del municipio mexiquense, informó que, tras la explosión, se registró saldo blanco y solamente se reportaron daños materiales.

En el siniestro estuvieron involucradas dos pipas con capacidad para transportar 40 mil litros cada una.

El funcionario local agregó que más de 200 personas fueron desalojadas de la zona, como medida preventiva durante la emergencia.

Sostuvo que la gasera contaba con todos los permisos correspondientes y operaba en condiciones adecuadas.

Cerca de las dos de la tarde, Protección Civil del Estado de México informó que el incendio fue controlado por los cuerpos de emergencia.

Por separado, el municipio de Coacalco informó que, gracias a la pronta respuesta de Protección Civil, del cuerpo de Bomberos y del personal en el lugar, se logró contener oportunamente la emergencia registrada en Loma Bonita.

Explicó que el incidente se originó por la acumulación de gas tras una fuga en uno de los contenedores de los vehículos durante la realización de maniobras operativas, lo que provocó el fuego.

La rápida intervención de los equipos de emergencia y el cierre de válvulas permitieron controlar la situación y evitar que la situación pasara a mayores.

“Nuestros equipos continúan brindando atención a las familias y resguardando la zona. Además, la Unidad de Bienestar Animal mantiene la consulta veterinaria gratuita para los animales de compañía de las familias vecinas”, informó.