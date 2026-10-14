Luis Felipe Tovar: Los villanos son un verdadero caramelo

Luis Felipe Tovar vuelve a la televisión con uno de esos personajes que, reconoce, disfruta especialmente: un villano. En Infinito amor, producción de Salvador Mejía, interpreta a Nodo, un hombre dispuesto a complicarle la vida a quienes se cruzan en su camino.

“Me gusta mucho la televisión. Me encanta la telenovela como género”, dijo a La Razón.

Para él, una de las riquezas de Infinito amor está en esa combinación de experiencia y juventud, como es el elenco. Fórmula que considera interesante, pues permite que distintas generaciones trabajen juntas.

Pero si algo entusiasma particularmente a Tovar es su personaje. “Estoy haciendo un villano, villano, que estoy disfrutando”, afirmó. Y explicó que los antagonistas representan un territorio que conoce bien, aunque cada uno debe construirse desde una personalidad diferente.

“Los villanos son algo así de una manera natural, casi espontánea y disfruto mucho interpretándolos”, dijo. Sobre Nodo, adelantó que se trata de “un villano encantador” que tendrá como una de sus principales características complicar el camino de los demás personajes.

Después de décadas frente a las cámaras, Tovar observa con claridad los cambios que ha experimentado el melodrama. “La producción va revolucionando, van cambiando el sistema, los tiempos, las historias, el lenguaje y la manera de contar las cosas”, explicó.

Recordó que antes las telenovelas podían extenderse muchos meses. Incluso prolongarse durante más de un año. Ahora, dijo, los procesos son considerablemente más breves.

Destacó que la audiencia actual tiene una recepción mucho más inmediata y eso obliga a evitar capítulos prolongados.

“Tenemos que ir más directo a lo que está originando el conflicto de la historia”, apuntó.

Mientras graba Infinito amor entre semana, Tovar mantiene una actividad constante en teatro con El sótano, que ha superado la temporada contemplada. El escenario, dijo, continúa siendo indispensable en su formación y su manera de entender la actuación.

Y el cine tampoco ha quedado fuera. Adelantó que participó en Shekta, película de terror filmada en Uruguay que llegará a Amazon Prime, además de trabajar en Los siete pecados impagables, una comedia. “El cine no lo suelto”, afirmó.

Este año cumple 47 años de trayectoria y sigue renovándose. “Lo que estoy buscando todo el tiempo es que cuando haga un personaje ya sea una persona distinta”, explicó. “Ya me hice más grande, ya me he hecho más mañoso o ya no sé qué; pero mi trabajo lo disfruto mucho”, contó mientras se preparaba para aprender una coreografía que utilizará en Infinito amor.

El actor aseguró que todavía conserva la curiosidad por enfrentarse a algo nuevo. “Siempre trato de hacer cosas diferentes. Esa búsqueda es, quizá, la que explica que puedo pasar de un escenario teatral a una telenovela, de ahí a una película y después regresar al salón de clases en mi escuela de actuación”, comentó.

Ahora, toda su energía está puesta en Nodo y en Infinito amor. “Estoy muy emocionado”, reconoció. “Estamos poniendo todo nuestro corazón para que la gente lo disfrute”, concluyó el también actor de Santitos.

Infinito amor

Canal: Las Estrellas

Transmisión: lunes a viernes a las 18:30 horas