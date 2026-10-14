VisionQuest: Entre recuerdos, familia e IA

Los humanos son raros. Creen que el orden y el caos son fuerzas opuestas y quieren controlar lo incontrolable, pero hay gracia en sus fallas”, decía Visión a Ultrón al final de la segunda película de la saga de Avengers de 2015. La conversación entre estos dos sintezoides, creados a partir de la tecnología —pero con ideas radicalmente distintas sobre la humanidad— planteó uno de los dilemas filosóficos más interesantes del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Más de una década después, esta reflexión vuelve con VisionQuest, la nueva miniserie de Disney+ que coloca al androide Visión frente a la pregunta: ¿cómo puede alguien descubrir quién es cuando ya no reconoce sus propios recuerdos?

Interpretado nuevamente por Paul Bettany, el personaje intenta reconstruir su identidad mientras permanece oculto y busca respuestas en las distintas inteligencias artificiales integradas en su programación. Sin embargo, su exploración se complica cuando se convierte en el objetivo de quienes quieren capturarlo y termina acompañado por un adolescente que podría estar relacionado con su pasado familiar.

La historia recupera a un personaje que, pese a haber formado parte de los superhéroes más poderosos, se encuentra solo ante la comprensión de su existencia.

Así, la serie indaga en un dilema complejo: Si tengo los recuerdos de alguien más, pero no siento nada hacia ellos, ¿sigo siendo la misma persona? La pregunta coloca en el centro la relación entre la memoria y la identidad.

Durante la Comic-Con de Los Ángeles de 2025, el propio Bettany decía que la producción trata “sobre la negación del dolor y de la propia verdad; el aceptar quién eres y qué podrías ser. Una de las cosas realmente poderosas del personaje (Visión) es que siempre está en constante cambio, puede transformarse y eso es muy importante”.

De igual forma, VisionQuest rescata un tema tan relevante como actual: la Inteligencia Artificial (IA). La serie introduce el llamado Mindspace, una mansión virtual dentro de la mente de Visión donde distintas inteligencias artificiales adquieren una personalidad y una apariencia propias. Entre ellas figuran programas vinculados con la historia de Tony Stark (Iron Man) y cada uno cumple una función distinta dentro de su sistema.

La figura que lleva este conflicto al extremo es Ultrón, uno de los grandes villanos de Marvel que regresa después de su aparición en Avengers: Era de Ultrón. En aquella película, desarrolló una interpretación radical de su misión de proteger la Tierra: concluyó que los seres humanos eran la principal amenaza para la paz y que, para salvar al planeta, debía exterminarlos.

La vigencia de ese dilema resulta evidente en una época en la que la IA ocupa un lugar cada vez más importante en la vida cotidiana. En VisionQuest, además, Ultrón regresa ahora con una representación humana, interpretada por James Spader, y encuentra nuevas formas de interactuar con el mundo. Su tiempo dedicado a pintar y el acceso a Internet le permiten observar distintas expresiones de la humanidad, lo que introduce una nueva perspectiva sobre el villano.

La confrontación entre ambos es uno de los principales atractivos de la serie. El propio productor Terry Matalas había adelantado en agosto pasado que las interacciones entre los dos personajes serían fundamentales para la historia. Por su parte, James Spader describió su vínculo como una relación de “una especie de padre-hijo-terapeuta-psicópata”.

La producción completa una trilogía televisiva que comenzó con WandaVision (2021) y continuó con Agatha en todas partes (2024).

Con este planteamiento, Marvel Studios suma un proyecto más a su catálogo para Disney+, en el que convive con producciones como Loki, Hawkeye u Hombre Lobo por la Noche, que protagoniza el actor mexicano Gael García Bernal.

La miniserie estrena, a partir de hoy, dos episodios cada martes para terminar la temporada el 10 de noviembre, sumando ocho capítulos en total. VisionQuest representa, asimismo, un prólogo estratégico para el final de la saga del multiverso del UCM, que se prepara para el estreno de Avengers: Doomsday, previsto para diciembre de 2026.

VISIONQUEST

PLATAFORMA: Disney+

EPISODIOS: 8 (estrenan dos cada martes).

PRODUCCIÓN: Terry Matalas