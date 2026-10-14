Más de 74% de municipios, fuera del registro federal de atlas de riesgos

Autoridades y civiles, en búsqueda de desaparecidos en Ensenada, BC, el lunes, por las inundaciones causadas por Rachel.

Hay en 630 de un total de 2,463 demarcaciones

Tres de cada cuatro municipios de México no cuentan con un atlas de peligros y riesgos dentro de la plataforma federal que concentra información para prevenir inundaciones, deslaves, huracanes y otros desastres. Al cierre de 2025, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) registró estos instrumentos en apenas 630 demarcaciones, equivalentes al 25.52 por ciento del país, de un total de dos mil 463.

La cifra revela que 74.48 por ciento de los municipios permanece fuera del registro, de acuerdo con el Informe de Actividades 2025 del organismo. Esta ausencia no significa necesariamente que todos carezcan de estudios propios, pues algunos pueden tener documentos que no forman parte del Atlas Nacional de Riesgos.

El año pasado, la dependencia recibió 31 atlas municipales procedentes de 12 entidades federativas, entre ellas Baja California, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Veracruz. Con estas aportaciones, amplió la información disponible para identificar amenazas naturales, evaluar daños potenciales y establecer medidas de prevención.

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El dato: autoridades reportaron el hallazgo de otros 2 cuerpos ayer, tras el desbordamiento del arroyo Pípila, en Ensenada, con lo que se elevó a 7 la cifra de fallecidos.

El avance resulta limitado frente a la dimensión del territorio nacional. En junio de 2024, el Gobierno federal reportó 591 municipios con atlas dentro del sistema, equivalentes al 23.9 por ciento. Para diciembre de 2025, la cobertura aumentó en 39 demarcaciones, un crecimiento de aproximadamente 1.6 puntos porcentuales en año y medio.

Aunque persisten estas diferencias, el Cenapred amplió la capacidad tecnológica del Atlas Nacional de Riesgos mediante la incorporación de 282 nuevas capas de información geográfica, hasta alcanzar un total de 13 mil 701. La plataforma reúne datos sobre peligros, vulnerabilidad y exposición de la población ante fenómenos naturales y otras amenazas.

Esta información incluye mapas de inundaciones, actividad volcánica, susceptibilidad de laderas, ciclones tropicales y escenarios de cambio climático. Sin embargo, la disponibilidad de cartografía no equivale a contar con estudios municipales que permitan conocer las condiciones particulares de cada comunidad, infraestructura o asentamiento humano.

Naxhelli Ruiz Rivera, investigadora de la UNAM, advirtió que los atlas municipales presentan limitaciones para orientar decisiones de prevención, pues no siempre permiten anticipar daños potenciales ni establecer rutas de evacuación, restricciones de uso de suelo o zonas prioritarias para obras de mitigación.

En un análisis publicado en noviembre de 2025, señaló la necesidad de contar con instrumentos específicos, dinámicos y con efectos jurídicos sobre la planeación territorial. Su investigación identificó deficiencias legales e institucionales que reducen la eficacia de estos documentos. Encontró que la falta de responsabilidades claras y de sanciones ante el incumplimiento de las disposiciones impide que muchos mapas funcionen como mecanismos efectivos de regulación urbana.

La Ley General de Protección Civil establece, en su artículo 86, que las autoridades deben tomar en cuenta los atlas nacionales, estatales y municipales antes de autorizar construcciones, obras de infraestructura o nuevos asentamientos. También exige identificar los diferentes niveles de peligro y riesgo que afectan cada zona.

Por su parte, el artículo 87 señala que, cuando existen comunidades en áreas de alto riesgo, las autoridades competentes deben determinar las obras necesarias para disminuir su exposición o formular planes de reubicación, conforme a los estudios técnicos correspondientes.

El alcance de los desastres muestra la importancia de estos instrumentos. Según el Cenapred, durante 2024 México registró 283 eventos que ocasionaron 633 muertes y daños económicos por 14 mil 434 millones de pesos. Los fenómenos hidrometeorológicos concentraron el 83.6 por ciento de las pérdidas.

A estas consecuencias se sumaron afectaciones en 190 mil 239 viviendas, mil 470 escuelas y 15 hospitales. Guerrero, Veracruz y Nuevo León acumularon 90 por ciento de los daños económicos que contabilizó el organismo durante ese periodo por algún fenómeno climatológico.

Otro indicador aparece en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2025 del Inegi. Entre las 245 demarcaciones que registraron asentamientos humanos en zonas de riesgo, 155 identificaron exposición a inundaciones y 76 a deslaves o derrumbes. Además, documentó que 30 entidades contaban con atlas de riesgos al momento de levantar su censo de 2025, mientras Sinaloa y Quintana Roo todavía trabajaban en la integración de sus respectivos instrumentos.

Susceptibles

Durante 2024, el país registró los siguientes eventos:

283 desastres naturales

633 muertes ocasionadas por ellos

14 mil 434 mdp en daños económicos

190 mil 239 viviendas, mil 470 escuelas y 15 hospitales afectados

83.6% de las pérdidas, por fenómenos hidrometeorológicos

Trudy apunta a categoría 4 en el Pacífico

| Por Elizabeth Hernández |

La tormenta tropical Trudy amenaza con convertirse en un huracán categoría 4 y aproximarse durante el fin de semana a las costas del suroeste y centro-occidente de México, mientras Simón mantiene bajo alerta a Nayarit y Sinaloa por lluvias intensas y oleaje elevado, en medio de una temporada que ya rompió récords históricos de actividad ciclónica en el Pacífico.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos prevé que Trudy alcance vientos de 215 kilómetros por hora el viernes 16 de octubre. Este martes su centro estaba a 790 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, Guerrero, y avanzaba al noroeste a 13 kilómetros por hora.

Aunque los modelos prevén una rápida intensificación, persiste la incertidumbre sobre la trayectoria después del jueves. El organismo advirtió que “es demasiado pronto para determinar la ubicación exacta o la magnitud de estos impactos”, pero aumenta el riesgo de vientos, lluvias y marejada ciclónica en el litoral mexicano.

Por su parte, Simón amenaza con lluvias muy fuertes en Nayarit y Sinaloa, además de precipitaciones fuertes en Jalisco, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), que alertó por inundaciones, deslaves y oleaje elevado.

La temporada de huracanes del Pacífico oriental y central rompió el récord histórico de energía ciclónica acumulada (ACE), al alcanzar ayer 326.3 unidades y superar las 318 de 2018. Este indicador mide la intensidad y duración de los fenómenos meteorológicos en cada región.

También cayó el récord de días-huracán, al alcanzar 68.5 frente al máximo anterior de 68.25. Phil Klotzbach, investigador de la Universidad Estatal de Colorado, detalló que este indicador suma el tiempo que cada ciclón mantiene fuerza de huracán, por lo que varios fenómenos activos simultáneamente -como sucedió las últimas cuatro semanas- contribuyen por separado al registro histórico.

El especialista explicó que ayer se logró otro empate histórico en días consecutivos con al menos un huracán activo en el Pacífico. A diferencia del cálculo anterior, esta medición cuenta cada fecha una sola vez, aunque coincidan varios sistemas. Trudy podría ampliar el récord si alcanza la intensidad prevista durante el viernes.