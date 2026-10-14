“La música de José Alfredo entra al corazón sin pasaporte”

Quién no ha cantado a todo pulmón en el desamor “ojalá que te vaya bonito… Ojalá que mi amor no te duela / Y que te olvides de mí para siempre”? ¿Quién no ha entonado “con dinero y sin dinero / hago siempre lo que quiero / y mi palabra es la ley”? ¿Quién no ha gritado hasta el desgarro “te vas porque yo quiero que te vayas / a la hora que yo quiera te detengo”?

Esas letras y otras más de José Alfredo Jiménez, para el tenor mexicano Arturo Chacón-Cruz, son el claro ejemplo de que la música del compositor “entra al corazón sin pasaporte”.

El artista, quien es una de las voces mexicanas más reconocidas en la ópera mundial, será el encargado de rendirle homenaje a José Alfredo Jiménez en el Festival Internacional Cervantino a 100 años del nacimiento del compositor, con canciones que forman parte de la educación sentimental del país.

80 Minutos durará el concierto

“La música de José Alfredo tiene mucho corazón, mucha tristeza y alegría. Lo que tenemos que ir expresando en la ópera ahí está en sus canciones. De hecho, yo aplico técnicas del mariachi en la ópera y la gente ni cuenta se da”, contó en entrevista con La Razón Arturo Chacón-Cruz, quien ofrecerá este concierto el próximo jueves en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato capital, a casi una hora de Dolores Hidalgo, donde nació el autor de “Amanecí en tus brazos”.

El homenaje con arreglos especiales y la participación del Mariachi Gama 1000 también será la ocasión para que el tenor recuerde sus inicios en el canto a través de la ranchera.

“Empecé mi trayecto gracias a la música mexicana. Creo que cualquier mariachi sin José Alfredo estaría en bancarrota, entonces es un privilegio que me hayan escogido para cantar en los 100 años del compositor; celebrar a un ícono de México en un lugar tan emblemático como la explanada de la Alhóndiga de Granaditas”, compartió con emoción el tenor.

Arturo Chacón-Cruz confesó que interpretar temas de José Alfredo Jiménez es “mi mero mole, como decimos en Sonora; es lo que más me gusta, es donde empecé. A las rancheras sí le doy bien. Me emociona mucho”.

El tenor destacó que el intérprete de “El rey” y “Si nos dejan”, con maestría, pudo incorporar “la realidad en su música, en su expresividad. Es honesto con lo que escribe. Eso me encanta. Es un reflejo de la sociedad mexicana”.

Incluso consideró que la música de El Rey de la Canción Ranchera tiene paralelismos con la ópera.

“La música ranchera es una puerta de acceso a esos sentimientos que necesitas en la ópera. Por supuesto, musicalmente no es lo mismo, la ópera es mucho más demandante físicamente para cantar, pero la expresividad sí la tiene. La música mexicana tiene eso y más a veces”, comentó Chacón-Cruz, quien en febrero pasado deleitó con un concierto en el Palacio de Bellas Artes dedicado a José José y Juan Gabriel.

Espera, que a diferencia de una producción operística en la que el ambiente es más formal, en el concierto de la Alhóndiga, el público se deje llevar por las canciones de uno de los más importantes compositores mexicanos. Interpretará “El Rey”, “Caminos de Guanajuato”, “Amanecí en tus brazos”, “En el último trago”, “Que te vaya bonito” y “Si nos dejan”, entre otras más.

“Quiero que el público se deje llevar, que disfrute, que cante conmigo, que encuentre ese pedacito para explayarse, ese lugarcito donde uno puede sentirse tan a gusto como cuando estás en una fiesta en familia que, al principio, estás un poquito tímido, luego todo el mundo está cantando; hay esa euforia y esa comunidad”, comentó Arturo Chacón-Cruz, quien se quedará en Guanajuato para presentar la ópera Tosca, de Giacomo Puccini.

La cita será el próximo 17 de octubre en el Teatro Juárez a las 20:30 horas. En la producción de la Compañía Nacional de Ópera compartirá créditos con el barítono Alfredo Daza y con la soprano María Fernanda Castillo.

Homenaje a José Alfredo

Cuándo: 15 de octubre

Dónde: Explanada de la Alhóndiga de Granaditas, Guanajuato

Horario: 19:00 horas