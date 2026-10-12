Le Clézio: Los libros son ladrillos para construir la paz

En Monterrey, Nuevo León

La narradora argentina Sandra Lorenzano entra al Auditorio Jac y abre los ojos con asombro al ver al Premio Nobel de Literatura 2008, Jean-Marie Gustave Le Clézio, desde París proyectado en vivo a través de una caja holográfica. Al no contar con un ciclorama que permitiría verlo como en tercera dimensión, parece como si estuviera conectado por Zoom, pero igual la tecnología sorprende a algunos. “Nunca había visto algo así y de pronto veo la cajita y digo, ¿y esto?”, cuenta la también ensayista a La Razón.

Por motivos de salud, Le Clézio no pudo acudir ayer a la Feria Internacional del Libro de Monterrey; desde días antes se anunció. Un técnico del Tecnológico de la ciudad se trasladó al estudio de la hija del escritor en París, Francia e instaló cámaras para proyectarlo en la caja y para que él viera a las personas que acudieron a la conferencia.

“Es un invento maravilloso, porque en realidad, sabiendo que no estaba, lo sentíamos muy cerca, como si hubiera estado. Se extraña la presencialidad, pero creo que dadas las circunstancias es una superidea”, cuenta Sandra Lorenzano, quien fue una de las asistentes y confiesa que se quedó con ganas de abrazarlo, pero aprendió mucho de la charla. Se lleva escrita en su libreta la frase: “Los libros son ladrillos para construir el monumento de la paz”.

El Dato: Esta tecnología se usa desde 2018 para clases virtuales de profesores en el Tec de Monterrey, desarrollada por el área de innovación.

Algunos asistentes que esperaban entrar al auditorio desconocían que el autor estaría virtualmente; otros sí lo sabían. Todos tenían expectativa.

“He estado en un evento de música en holograma, como cuando vi a María Callas; pienso que es padre que nos den esa posibilidad. La cosa es oír y aprender”, dice a este diario María de los Ángeles, quien rebasa los 60 años y ha acudido a la FIL de Monterrey desde la primera edición.

Mientras que Ventura Contreras, de 27 años, comenta: “Pensé que sí iba a venir, pero estoy a la expectativa porque va a estar ahí. Es una persona mayor, es más difícil; si es por esos motivos, está bien, aunque es bastante bueno que estén de manera presencial para preguntar”. Sí hubo preguntas del público, pero se tuvieron que escribir en papeles para que la moderadora se las leyera a Le Clézio.

No es la primera vez que se hace un evento de este tipo en la feria; con Isabel Allende ocurrió hace cuatro años, aunque se usó un acrílico, una innovación que antecedió a la caja holográfica.

Durante la ponencia hubo aplausos efusivos, especialmente cuando el escritor terminó de leer el texto que preparó, llamado “En persecución de la realidad”; y al finalizar la conversación, lo cual dio la sensación de la presencialidad. Sólo que casi al dar fin a la charla hubo problemas técnicos, cuando la imagen del autor se desfasó un poco de lo que decía.

El autor de Identidad nómada y Canción de infancia destacó la importancia de la literatura y los libros en la búsqueda de la paz. “Los libros son ladrillos para construir el monumento de la paz que todavía no está acabado”, señaló.

Resaltó que la digitalización de ejemplares es uno de los mejores inventos para preservar los libros, principalmente en lugares donde ocurren conflictos armados, porque así se preserva parte de la historia de una sociedad.

“La digitalización es una de las buenas invenciones de nuestra modernidad, porque los libros son escasos, a veces son destruidos. Si uno piensa en los bombardeos en Irak, muchas bibliotecas fueron destruidas por las bombas, y ahora pensar en las escuelas en Palestina que han sido destruidas”, comentó.

Le Clézio también dijo que los libros digitales son una alternativa para quienes no cuentan con recursos para comprarlos. “Soy de San Mauricio, donde el precio del libro es parte importante de una familia; es difícil para una familia comprar, el acceso por medio de una pantalla o la escuela es una manera de acceder a la literatura”, señaló. Consideró que por ese motivo es necesario “financiar las bibliotecas en el mundo”.

El escritor dedicó parte de su charla a mexicanos que son parte de su libro Tres entradas a México (Bonilla Artigas Editores): Juan Rulfo, Sor Juana Inés de la Cruz y Luis González. Del primero resaltó su manera de reconstruir la tradición oral; de la segunda, la forma en la que, a través de los versos en náhuatl, sin proponérselo, hizo una especie de provocación ante la autoridad española.

“México es un país extraordinario donde el pasado y el presente están juntos todo el tiempo”, comentó convencido.

Le Clézio adelantó que trabaja en un libro que se llamará Las aventuras de Juan Ventura, inspirado en la historia de un joven purépecha de Michoacán que se fue a descubrir el mundo vendiendo juguetes.