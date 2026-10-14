José Madero en la Arena CDMX: Fechas y boletos para sus conciertos

José Madero anunció este martes su regreso a la Arena CDMX con dos fechas que forman parte del Querido José Tour, su nueva gira por su más reciente álbum de estudio ‘Querido’ que ya cuenta con millones de reproducciones en plataformas de streaming.

El cantante actualmente se encuentra en medio de su gira por Estados Unidos, donde ha recorrido Texas, Utah, Los Ángeles y más estados en los que se ha presentado e interpretado su amplio repertorio musical.

José Madero anuncia conciertos en la Arena CDMX

Después de haber anunciado su concierto en el Estadio Borregos para el próximo 6 de marzo del 2027 en su natal Monterrey, José Madero dio a conocer fechas para la capital del país.

A través de sus redes sociales, el músico compartió el anuncio donde reveló nuevas presentaciones para el 21 y 22 de mayo del 2027 en la Arena CDMX. “Dos fechas. Dos setlists diferentes. Distintos.Abonos para los ambos días disponibles”, adelantó el cantante.

Este es el regreso del músico al recinto después de varios años, ya que su última vez en la Arena CDMX fue con su gira Giallo Fantastique Tour II el 4 de febrero de 2023.

En la presentación, el músico interpretó 39 canciones, incluyendo temas de su álbum Giallo (de temática amarilla), debuts en vivo de su EP Aurora e interpretó Los malaventurados no lloran, un clásico de su etapa en Pxndx.

Ahora, con un repertorio más amplio y después de haberse presentado a inicios de este 2026 en el Estadio GNP Seguros, José promete un show lleno donde interpretará canciones de su nuevo álbum como ‘Arrópame’ o ‘Cursiva la letra’.

Boletos para José Madero en la Arena CDMX

En esta ocasión, no habrá una preventa por parte de un banco en específico ni tampoco para fans. En ese sentido, todas las ventas se abrirán a partir del 30 de octubre a las 11:00 horas.

La venta estará a cargo de Superboletos y sus precios serán revelados el mismo día. Asimismo, habrá hasta 6 meses sin intereses para tarjetas Banorte, Santander y American Express.

Cabe mencionar que como en otras ocasiones, José Madero volverá a realizar presentaciones seguidas con diferentes setlists, por lo que abrirá la opción de comprar abonos para ingresar a ambas presentaciones, como ya lo realizó en presentaciones en el Auditorio Nacional años antes.

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