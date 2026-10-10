Fans de Banda MS protagonizan pelea en pleno concierto | VIDEO

La presentación de la Banda MS en el Palenque de Pachuca, Hidalgo, tenía todo para ser una noche de música y celebración, pero terminó llamando la atención por una pelea que estalló entre varios asistentes.

Mientras la agrupación continuaba con su espectáculo sobre el escenario, se reportó una riña entre hombres y mujeres, lo que generó de temor entre el público que estaba cerca de esta sección.

Fans de Banda MS protagonizan pelea en pleno concierto en Pachuca

Un video del momento en que un grupo de fans se pelea en el concierto de la Banda MS comenzó a circular en redes sociales y muestra parte del enfrentamiento.

En las imágenes aparece un hombre con playera blanca mientras elementos de seguridad lo escoltan fuera de la zona. Una mujer, aparentemente su pareja, intenta intervenir mientras los agentes lo retiran del lugar.

Al mismo tiempo, otro hombre con chamarra azul también abandona la zona acompañado por personal de seguridad. Junto a él está una mujer que también tendría una relación con el involucrado.

Cuando los dos hombres ya se dirigían hacia la salida, las dos mujeres comenzaron a enfrentarse entre sí mientras varios elementos de seguridad trataban de separarlas para evitar que la situación escalara.

En el video también se escucha que la Banda MS continúa interpretando sus canciones pese al incidente. Alrededor, varios asistentes observan la escena con sorpresa e incluso se muestran visiblemente preocupados por lo que ocurre.

De acuerdo con reportes difundidos por medios locales, el altercado, que ocurrió al interior del recinto, dejó como saldo al menos cuatro personas detenidas. Sin embargo, hasta ahora no se han dado a conocer las causas que originaron la pelea ni se ha informado si hubo personas lesionadas.

🚨Una riña al interior del palenque de Pachuca se registró durante la presentación de la Banda MS.



👮 Se reportaron 4 personas detenidas pic.twitter.com/fIYmKJVUCX — El Universal Hidalgo (@UniversalHgo) October 10, 2026

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