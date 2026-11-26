Un tribunal de la CDMX dejó sin efectos la orden de aprehensión que enfrentaba Vadhir Derbez por una denuncia de presunta agresión sexual.

Sin embargo, el actor todavía figura en otra investigación que permanece abierta ante la Fiscalía General de la República (FGR), de acuerdo con información difundida por el periodista Gustavo Adolfo Infante esta tarde.

Vadhir Derbez libra orden de aprehensión; aún tiene una investigación abierta en su contra, revelan

Durante la emisión de este jueves del programa De Primera Mano, Gustavo Adolfo Infante explicó que la resolución corresponde al caso que inició una modelo estadounidense, quien acusó a Vadhir Derbez de una supuesta agresión sexual durante la grabación de un video, en Coyoacán.

Vadhir Derbez ı Foto: FB Vadhir Derbez

A partir de esa denuncia, la Fiscalía de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por el delito de violación y obtuvo una orden de aprehensión que finalmente quedó sin efecto.

El conductor señaló que los magistrados determinaron sin efectos la orden de aprehensión contra Vadhir Derbez a partir del análisis del expediente. “No encontraron certeza de que los hechos hayan ocurrido como se relataron”, afirmó sobre la resolución judicial.

No obstante, el periodista precisó que la Fiscalía capitalina conserva facultades para continuar con las investigaciones y, si encuentra nuevos elementos, solicitar otra orden judicial contra el hijo de Eugenio Derbez.

Además, Vadhir Derbez enfrenta una segunda denuncia por presunta violación presentada ante la FGR por una adolescente de 15 años.

¡EXCLUSIVA! La justicia AMPARA y PROTEGE A Vadhir Derbez en el caso de la MODELO: Por unanimidad, tres de tres magistrados del Tribunal Colegiado en Materia PENAL dictaminaron que NO encontraron certeza que los hechos hayan ocurrido#DePrimeraManoTV👌: https://t.co/H9Bc8jexE9 pic.twitter.com/FdeOHmY4x3 — De Primera Mano (@deprimeramano) November 26, 2026

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