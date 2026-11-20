Vadhir Derbez ha reaccionado después de varias semanas a los señalamientos que recibe por un supuesto abuso sexual por el que lo ha demandado una modelo.

Desde que se dio a conocer la demanda, comenzó a circular información como que se había intentado notificar al famoso en varias direcciones e incluso, que su abogado compró una carpeta de investigación.

La Fiscalía de CDMX investiga una presunta filtración de información de un expediente relacionado con Vadhir Derbez, en la que ha sido señalada la agente del Ministerio Público Carla Rodríguez Saldañahttps://t.co/UFBQ0tI9VD — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 11, 2026

A su vez, en redes sociales recordaron anteriores señalamientos a Vadhir Derbez por situaciones similares, además que en los últimos días, una nueva denuncia pública lo vinculó con una agresión a una menor de edad.

Vadhir Derbez niega abuso y asegura que está siendo extorsionado

Después de mantenerse alejado de la polémica y en medio de señalamientos en su contra, Vadhir Derbez apareció nuevamente ante el ojo público de negó de manera contundente.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el hijo de Eugenio Derbez tachó de ridículo lo que se dice en redes sociales y señaló que ha compartido con las autoridades muchas evidencias de que “no sucedió” por lo que lo acusan.

Además, aseguró que las denuncias han afectado su día a día. “Mi vida en este momento está un poco frenada, me urge que esto se aclare y poder decir: ‘Se los dije’. Aún así creo que hay mucho daño irreparable que la gente no está consciente que se hizo”, comentó.

El histrión escribió en la publicación en sus redes sociales “estoy tranquilo, actuando responsablemente, y dejando que el proceso legal siga su curso”. Asimismo, durante su discurso, insiste en su versión donde las acusaciones serían consecuencia de un intento de extorsión.

“Se ha dicho que me estoy escondiendo, no es así, por eso estoy dando la cara. Me han buscado en un país donde no vivo, en domicilios donde no resido y eso lo han usado para alimentar esa versión”, acusó.

Asimismo, expresó que si no dio declaraciones antes, fue por recomendación de sus abogados ya que “afecta el proceso” y negó las acusaciones que recibe.

“He sido víctima de un intento de extorsión. Tengo todo el derecho de aportar evidencias, los videos y las incongruencias que se han encontrado”, señaló antes de vincular a la modelo que lo denuncia con la trata de personas y la venta de drogas, “están defendiendo a una organización que se dedica a extorsionar”.

También negó que su abogado haya comprado la carpeta de investigación sobre el caso, al señalar que el mismo tiene el derecho a acceder a ella de manera gratuita y que habría sido dentro del Ministerio Público que se quiso vender la carpeta a diversos medios de comunicación.

Sobre el tema de la menor de edad, Vadhir expresó brevemente que no haría pronunciamientos al respecto ya que de momento no ha sido notificado legalmente por ello. “La justicia y los temas tan delicados como este se tiene que tratar en los juzgados, no en redes”, señaló.

Finalmente, Vadhir Derbez pidió un mayor rigor periodístico a los medios de comunicación, al señalar que ha sido juzgado sin que termine el juicio en su contra.

Abogados confirman denuncia ante la FGR contra Vadhir Derbez en representación de una joven de 15 años.



Es otro caso separado al que lleva la Fiscalía de la CDMX.



El actor afirmó no haber sido notificado y denunció extorsión. @vadhirderbez @VMA_abogados pic.twitter.com/4uBnMKDodJ — Diario El Fortín 📱 (@diarioelfortin) November 20, 2026

¿Quieres saber más?

¿Quién es Carla Rodriguez Saldaña, la ministerio público que habría filtrado el expediente contra Vadhir Derbez?

FOTOS de Vadhir Derbez con la joven que lo habría demandado se filtran en redes sociales

Vadhir Derbez enfrenta nueva denuncia por presunto abuso a una menor