Tito Double P responde con baile a rumor sobre sus preferencias sexuales

Recientemente, Tito Double P fue señalado por Odette Orlena de supuestamente ser parte de la comunidad LGBT+ y tener relaciones íntimas con otros hombres del medio artistico.

“¡Es gay!“, soltó ella antes de decir en voz baja el nombre del artista. “Yo decía ¿por qué me está hablando y tirando el rollo?“, recordó sobre el tiempo en que parecía haber química entre ella y el músico.

❌❌QUE FUERTE❌❌



Odette revela que Tito doble P es gay y se da amor con Gabito Ballesteros #LaMansionVip#LaMansionVip2 pic.twitter.com/iOet3puQOJ — joh (@culturejoh) November 19, 2026

Odette Orlena también sostuvo que mantenía relaciones íntimas con otro músico cuyo nombre tenía un B y que tenía pareja, por lo que el público comenzó a decir que podía tratarse de Gabito Ballesteros o Beto Sierra.

Tito Double P reacciona al rumor sobre sus preferencias sexuales

A través de sus historias en redes sociales, el artista mexicano publicó un video en el que aparece bailando la canción ‘Pluma Gay’ de Los Sultanes, un tema que hace mención directa a la homosexualidad.

Al ritmo de la letra “fiesta fiesta, pluma pluma gay, pluma pluma gay”, Tito apareció luciendo un conjunto negro con un collar dorado, mientras bailaba moviendo las caderas y las manos.

Tito doble P es sus historias de IG.

Después que Odette dijera que era g@y #LaMansionVIP2 #LaMansionVip pic.twitter.com/ynvu1A24EM — joh (@culturejoh) November 20, 2026

Rapidamente, las redes sociales reaccionaron al video que fue creado en forma de burla a las especulaciones y no como una confirmación real de las preferencias sexuales de Tito Double P.

Algunos comentaron que no está mal ser homosexual y que lo mejor es que el músico mantenga el buen humor, sin importar si los rumores son ciertos o no.

Otros criticaron fuertemente a Odette, al asegurar que no midió las consecuencias que podría traer en la carrera del músico por “sacarlo del closet”. Te dejamos comentarios de usuarios en la plataforma de X:

“Lo mejor que puede hacer es tomárselo con humor, al final no tiene nada de malo ser gay”.

“No se ve actuado”.

“Pues la neta qué mal plan de Odette, sacar a alguien del clóset en una industria tan conservadora como la de México puede arruinarle la carrera”.

“Por fin lo acepta y será libre”.

“Ojalá y si salga de corazón del clóset y disfrute libremente”.

“Evidentemente no lo va a aceptar porque no quiere y es respetable”.

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