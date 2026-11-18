¿Había un teléfono en La Mansión VIP 2? Los rumores comenzaron a surgir en redes sociales después de que se hicieran virales las imágenes que mostraban una luz en la mano de uno de los habitantes del reality show.

En ese sentido, circulaba un video del cuarto Ruletix donde aparecía una luz en plena noche, además de una conversación entre Odette Orlena, Rod Contreras y Edwin Mendoza donde hablan de un objeto al que llamaban “fufu”.

Que alguien me diga quienes son estos dos? Una mujer y un hombre digan nombres, No te vayas hacer Ciego, mudo como otros realitig xk pierdes tu credibilidad. @lamansionvipmx Odette,rod, y Edwin pic.twitter.com/jEmOoLul4o — Mus@_pink🌙✨💋🍑 (@Mus_apinkRe) November 17, 2026

HotSpanish aclara rumores sobre un celular y castiga a Odette Orlena

Este martes 17 de noviembre, HotSpanish apareció en La Mansión VIP y aclaró todos los rumores sobre el supuesto celular que aparecía en el programa durante la noche en un ambiente que parecía ser secreto.

El conductor del programa obtuvo la bolsa donde se escondía el dispositivo y mostró que en realidad se trataba de un vape, también conocido como un cigarrillo electónico o un vapeador.

Ella explicó que le parecía más cómodo tener el vape dentro de la casa, pese a que hay una zona de respiradero en la que los participantes pueden fumar con tranquilidad, pese a que esta acción fue la que generó la confusión.

Hot Spanish encontró un vape en una cosmetiqueta de Odette, lo cual está prohibido tener dentro de la casa. LA VAN A SANCIONAR 🚫 #LaMansionVip #LaMansionVIP2 pic.twitter.com/AaqrgYtpzX — ★ Blueeye ★ (@bblueyeee) November 18, 2026

“Hubo un secretito de este aparato y la gente estaba pensando que era un celular. Si hubiera sido un celular, te tuvieras que haber ido Odette”, soltó el creador de contenido, “sigue siendo algo que no se permite aquí dentro”, agregó.

Fue por este motivo que el famoso puso a elección del público que la joven recibiera o no un castigo y al final, la audiencia aceptó que Odette entrara a la zona de riesgo, por lo que podría quedar eliminada esta semana en el programa, si no recibe suficientes votos.

Después de lo sucedido, Odette Orlena admitió que ya en otra ocasión ha fumado vape en un momento en el que no debía hacerlo y ahora, la descubrieron a nivel nacional.

“No era un teléfono. Me sentí con confianza, pero en realidad estaba siendo irrespetuosa al programa, a HotSpanish y a todo el público, porque tenía opción de decir”, declaró ella.

Te amo Odette tú sigue vapeando pero no bajo las cobijas 🫶🏻 💨 #LaMansiónVIP2 pic.twitter.com/bfuePnqlxT — Ella/She (@frame_092) November 18, 2026

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