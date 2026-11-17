Itati López es una de las personalidades con más apoyo en La Mansión VIP, pues la creadora de contenido ya ha recaudado más de un millón y medio de pesos en recaudación dentro del programa, lo que la coloca en segundo lugar en la competencia.

Sin embargo, la creadora de contenido generó preocupación entre sus seguidores porque aseguraban que abandonaba la competencia una semana después de su inicio por una pelea con Jlexis.

¿Itati López abandona La Mansión VIP?

Todo comenzó por una pelea entre Itati López con Jlexis. En un inicio, ella lo estaba buscando y le insistía en hablar, lo que él se tomaba a modo de burla, pues no entendía de qué se trataba.

Después de un rato donde estuvieron peleando, ella dijo que ya se quería ir porque él era “mala onda” y que no le parecía que se estuviera riendo. “Te gusta hablar a lo puro pendejo y por eso estás como estás”, le dijo ella.

Tras esto, Itati López comenzó a llorar y caminó hacia su cuarto, recibiendo consuelo por parte de La Cukis y Rod Contreras. “Ya me quiero ir”, dijo ella mientras comenzaba a quitarse el micrófono.

En las siguientes imágenes, se puede ver a la mujer mientas que comienza a hacer una maleta, sin llevarse toda su ropa, mientras que La Cukis insiste en tratar de detenerla.

Luego Itati llega a la lavandería con su maleta y varios participantes tratan de hablar con ella. “Producción, no le vayan a abrir, no”, dijo Paola Suárez después de que ella toca la puerta para salir del programa.

“Estás haciendo un showcito bien raro”, le dijo Jlexis antes de preguntarle qué había sucedido, ante lo que Itati le pidió que se fuera. Después de esto, cuando al fin salió de la lavandería él, Itati se encontró con equipo de HotSpanish y les pidió que le siguieran la corriente sobre su salida, aclarando que no era verdad.

Jlexis quedó muy consternado y varios participantes esperaban a ver si Itati López regresaba o no, hasta que mandaron a todos a la sala. Al final, ella salió de la lavandería y dijo “no se crean hijos de su **ta madre. Vamos a ponernos bien perras”, lo que relajó a sus compañeros.

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