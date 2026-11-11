Itati López, creadora de contenido, es parte de la segunda temporada de La Mansión VIP, donde abrió su corazón y compartió con sus compañeros del reality un momento difícil que atravesó hace casi un año.

La influencer nacida de California relató a Karely Ruiz, Doña Alegría y Rod Contreras cómo vivió su proceso de divorcio y cuáles fueron algunos motivos que la llevaron a separarse de Édgar, su pareja. A raíz de esta plática, muchos usuarios se preguntan quién es el ex de Itati; en La Razón te contamos.

¿Quién es Édgar, ex de Itati López de La Mansión VIP 2?

De acuerdo con lo que relató Itati López, Édgar es su expareja y aún esposo legal, con quien mantuvo una relación de aproximadamente cinco años. El hombre es dueño de algunos restaurantes de mariscos.

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La influencer explicó que una de las situaciones que más afectó la relación fue un rumor que circuló en redes sociales. Según contó, se decía que Édgar había embarazado a otra mujer mientras seguía con ella y que supuestamente intentó pagarle para que abortara y guardara silencio.

“Si es cierto dime la verdad”, recordó haberle dicho a su entonces pareja, pero él le respondió “no es cierto”, dijo en la charla dentro de La Mansión VIP.

Édgar e Itati López ı Foto: Especial

Itati López también señaló que comenzó a sentirse sola emocionalmente. “Yo tenía mucha depresión y mucha tristeza, pero como que como pareja no sentí apoyo en ese momento. Aprendí a ser muy independiente en esa relación”, comentó.

La creadora de contenido afirmó que llegó a un punto en el que tuvo que elegir entre su bienestar y permanecer en una relación por costumbre. “Dije, o eres tú y tu futuro, y tu carrera, y tu salud mental, o estar con alguien por costumbre”, expresó.

Aunque reconoció que Édgar luchó por recuperar la relación tras la separación, dijo que ella ya había tomado la decisión de seguir adelante. Además, cuando le preguntaron si creía que él la estaba viendo dentro de La Mansión VIP 2, respondió que sí y aprovechó para enviarle saludos.

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