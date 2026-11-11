Poncho de Nigris envía mensaje a Doña Alegría donde dice que se casaría con ella | VIDEO

Critican a Poncho de Nigris por mensaje a Doña Alegría donde dice que se casaría con ella

Doña Alegría está en La Mansión VIP 2 y por ese motivo, ha recibido mensajes de su familia como Aldo de Nigris e incluso su nuera Marcela Mistral, pero el Super Chat que no pasó desapercibido fue el de su hijo Poncho de Nigris.

El influencer asegura que ha estado ocupado, pero se ha tomado el tiempo para ver el programa de HotSpanish en YouTube y por este motivo, le envió un mensaje a su mamá, que cuenta como puntos para que permanezca en el programa.

Poncho de Nigris denuncia filtración de fotos íntimas ı Foto: IG: @ponchodenigris

Critican a Poncho de Nigris por mensaje a Doña Alegría

En redes sociales, circulan videos que muestran el momento en que Doña Alegría recibe un mensaje de su hijo Poncho de Nigris, en el que expresa su apoyo y cariño.

La primera parte del mensaje dice “te amo y toda la gente te ama, vas a llegar a la final si sigues así. Te defenderé de quien sea y el que te hable feo se las verá conmigo”, expresaba.

La segunda parte del mensaje de Poncho de Nigris fue lo que sorprendió al público, ya que el regiomontano aseguró que en otra vida, se habría casado con su mamá.

“Si no estuviera casado con Marcela, en otra vida me casaría contigo y todo lo mio sería tuyo. Te amo”, finalizó el mensaje, lo que provocó sorpresa entre los participantes y emoción por parte de su madre, quien dijo que ojalá su hijo entre para que vean lo guapo que es".

Doña alegria recibe un superchat de Poncho DeNigris



Doña alegria: espero que entres, para que vean que guapos hijos tengo, nada que ver aquí



JAJAJAJAJAKA peluseaba a todos #LaMansionVip #LaMansionVip2 pic.twitter.com/VDUbSf9PnO — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) November 11, 2026

En redes sociales, los usuarios mostraron incredulidad y sorpresa de que el famoso hiciera una declaración así, pues muchos aseguran que deja ver que hay una relación extraña entre él y su mamá.

Otros incluso dudan que en verdad se trate de él, por el mensaje que dio. Algunos comentarios fueron los siguientes:

“Qué raro eso de que se casaría con ella en otra vida y le daría todo, muy freudiano, un complejo de Edipo bien cabr*n”.

“Yo juraba que el caption del super chat que estaba por ahí era mentira, o sea sí mando eso”.

“Me acuerdo cuando en un directo la Doña Alegria le dijo al Poncho que él estaba enamorado de ella”.

“Poncho le dijo a su Fandom que manden mensaje de parte de él, pero sí que se pasan”.

“Re turbio eso”.

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