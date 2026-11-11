En redes sociales, la mamá de La Cukis ha aparecido para defender a su hija de comentarios y declaraciones que no le han gustado por parte de otros participantes del reality show como Doña Alegría.

Sobre la madre de Poncho de Nigris, la mujer la criticó fuertemente por ser irrespetuosa contra otros. “Para todo quiere decir que es una persona de la tercera edad. Uno no puede pedir respeto si uno no respeta a los demás”, acusó.

La mamá de cukis contra doña alegría por los comentarios mala leche de la señora doña alegría contra su hija#LamansionVIP2 #LamansionVIP pic.twitter.com/0XQQfPcs4y — 𖤐 𝕮𝖔𝖗𝖙𝖊𝖟 🕸️⚡ (@_MARTINCZ) November 10, 2026

En ese sentido, la mamá de Cukis aseguró que mientras que su hija hace contenido de risa, Doña Alegría ha estado criticando a las demás. En ese sentido, incluso pidió pelearse en Ring Royale contra la abuela de Aldo de Nigris.

Por su parte, Poncho de Nigris reaccionó a los comentarios y señaló que La Cukis es hombre y que se llama Emanuel, lo que generó aún más polémica e hizo reaccionar a la madre de la creadora de contenido.

“A Poncho no le consta, a Doña Lety menos. La señora nada más dice cosas que se le ocurren en el momento”, dijo en una transmisión en vivo reciente a modo de defender a su hija. “Cukis es mujer de nacimiento, yo no tengo ningún tema con eso”, sentenció.

¿Quién es la mamá de La Cukis?

La mamá de La Cukis que ha destacado por defender a su hija mientras ella está en La Mansión VIP también hace contenido para sus redes sociales.

Sin embargo, datos personales como su nombre quedan ambiguos, pues en una plataforma se hace llamar Ángela y en otra, María Coronado, por lo que no hay certeza de su nombre real.

La mujer aparece constantemente acompañando a su hija en diferentes momentos, mostrando que se mantiene presente y la cuida por su corta edad, ya que fue este año que la joven cumplió los 18.

Es por esta cercanía que madre e hija comparten una comunidad similar y juntas hacen videos donde bailan, hacen lip sync y bromean juntas, mostrando que son muy unidas y mantienen una excelente relación.

Asimismo, ambas realizan transmisiones en vivo donde aparecen juntas, lo que permite que se conozca su dinámica a más profundidad.

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