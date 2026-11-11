Doña Alegría recibe mensaje de su nuera Marcela Mistral en La Mansión VIP; así reaccionó | VIDEO

Doña Alegría se ha convertido en uno de los personajes más polémicos de La Mansión VIP, ya que no tiene filtro y constantemente dice cosas que son muy controversiales, como cuando le dijo hombre a La Cukis en una conversación dentro del programa.

Los participantes del reality show reciben mensajes de sus seguidores si éstos pagan una cantidad de 5 mil pesos.

Doña Alegría ha recibido mensajes de algunos de sus familiares y de fans, pero este miércoles la sorprendió un mensaje de su nuera Marcela Mistral.

Mientras la mamá de Poncho de Nigris se estaba limpiando los dientes con un hilo dental cuando le avisaron que le enviaron un texto.

¿Qué le dijo Marcela Mistral a Doña Alegría?

“Soy Marcela, tu nuera favorita, era la más viral de México, todo México te apoya. Tus nietos y yo te vemos todo el tiempo. Has logrado todo, vas a sacar a todos de la casa para ganar la Mansión”, fue el mensaje que recibió Doña Alegría.

Sus compañeras del programa le preguntaron que qué sintió al escucharlo, a lo que la señora dijo que le dieron ganas de llorar.

Marcela mistral manda mensaje a Doña Alegría y a ella le dieron ganas de llorar #LaMansiónVIP2 pic.twitter.com/8YZ080BOnT — Aquilitos Elite (@gabgavvv123) November 11, 2026





Todas las cosas funables que ha dicho Doña Alegría en La Mansión VIP

Doña Alegría es un personaje sin filtros y que se caracteriza por decir las cosas sin preocupación a la funa.

En los pocos días que lleva La Mansión VIP al aire la mamá de Poncho de Nigris ha dicho varias cosas que se han viralizado porque son muy cancelables.

Como cuando le dijo a La Cukis hombre, porque le preguntaron que si tenía VISA para ir a Estados Unidos y la influencer dijo que no, así que Doña Alegría le dijo que su trámite sería más complicado porque lo tendría que sacar con su nombre de hombre, a lo que La Cukis dijo que no era hombre, sino mujer.

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