¿Quién es Christell Parra, la esposa de Tony Aguirre? Edad, fotos y a qué se dedica

A pocos días de su inicio, La Mansión VIP ha logrado generar diversos clips que están inundando las redes sociales, pues los internautas comparten sus momentos preferidos de los infuencers y artistas a los que siguen, incluyendo a Tony Aguirre.

Tony Aguirre ha convivido con varios de los participantes de La Mansión VIP, e incluso este logró irse a la suite presidencial con Itati, a quien consideró una gran amiga, lo que le desató críticas positivas.

Hablando directo a las cámaras aseguró que no iba a hacer nada con Itati López en la habitación, pues él no perdería a su esposa por nada en el mundo, y que nunca la dejaría en ridículo frente a tantas personas.

Esto debido a que muchos participantes de varios realitys han cometido infidelidades dentro de los concursos transmitidos durante las 24 horas del día, por lo que los internautas han destacado lo respetuoso que ha sido Tony Aguirre con su esposa, Christell Parra.

Pese a que muchos internautas señalan que el reality show apenas inició y no lleva ni una semana desde que comenzaron las transmisiones, otros aseguran que Tony es una persona que le “da su lugar” a su esposa.

Previo a ingresar a La Mansión VIP, por medio de sus redes sociales Tony Aguirre compartió lo que pensaba Christell Parra sobre su participación, y esta le dijo que no sentía miedo pero que no metía las manos al fuego por él.

¿Quién es Christell Parra?

Christell Parra es la esposa de Tony Parra desde hace varios años, y juntos comparten varios momentos por medio de las redes sociales, incluyendo la recreaión de algunos trends.

Tony Aguirre compartió que ama a Christell Parra no solo por ser la madre de su hija, sino porque estuvo con él incluso cuando no tenía dinero y le dio la oportunidad de estar juntos, además, reconoció su belleza física y el buen carácter que tiene.

En diversos podcast ha compartido que su esposa siempre ha sido muy bonita, que le costó un poco de trabajo conquistarla porque la pretendía desde que ella estudiaba en el Colegio de Bachilleres, a donde él acudía en su bici para poder verla.

Asimismo, ha dicho que él no era atractivo y que no tenía dinero, por lo que era dificil que alguien le hiciera caso.

Tony y Christell llevan 16 años juntos como una pareja, pues desde los 19 años comenzaron a ser novios y posteriormente se casaron, por lo que ahora su esposa es su ancla.

Christell comparte por medio de sus redes sociales fotografías y videos de ella y también algunos momentos junto a Tony Aguirre, incluyendo viajes que han realizado y actualmente algunos clips de su esposo en La Mansión VIP.

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