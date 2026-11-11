Luego de que Dani Flow decidiera abandonar La Mansión VIP 2, a unas horas de haber ingresado al reality, HotSpanish anunció que Jorge Durán sustituiría al famoso reguetonero.

El creador del programa aseguró que el joven figuraba entre los nombres más solicitados por los seguidores. Descubre quién es Jorge Durán, cuál es su edad y a qué se dedica.

¿Quién es Jorge Durán, el nuevo integrante de La Mansión VIP 2? Edad y a qué se dedica

Jorge Durán es un influencer y cantante mexicano nacido el 3 de marzo de 2006, por lo que actualmente tiene 20 años. Alcanzó popularidad gracias a TikTok, plataforma donde publica videos de lipsync, bailes, retos y contenido de humor desde 2021, lo que le ha permitido alcanzar 4.1 millones de seguidores y más de 148 millones de Me gusta.

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Además de ser influencer, Jorge Durán también ha desarrollado una faceta musical en el género de los corridos tumbados. El originario de Guadalajara ha lanzado temas urbanos como Maldivas, Rebote o Chula.

Su nombre también suele relacionarse con una familia dedicada al mundo digital. Es hermano de las creadoras de contenido Fernanda Durán, conocida como Fer Durán, y Carol Castro, quienes también cuentan con presencia en redes sociales.

Durán estuvo involucrado en una controversia cuando su expareja, identificada como “Pau”, difundió imágenes con presuntas marcas y hematomas, acusándolo de agresión física. El propio creador de contenido negó las afirmaciones, reconoció errores en la relación y mencionó recibir amenazas de ella, pero no se llevó a cabo un proceso judicial.

Ahora, con su ingreso a La Mansión VIP 2, Jorge Durán busca alcanzar mayor popularidad, además de debutar en un reality show. El influencer deberá convivir 24/7 con figuras como Paola Suárez, Jorjais, Itati López, Karely Ruiz, La Cukis, Tony Aguirre, Doña Alegría, Odette Orlena, Abel Robles y Bellakath, entre otros.

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