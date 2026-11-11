TikTok mantiene cien videos de abuso infantil

Maldita.es cuestionó si TikTok cumple la Ley de Servicios Digitales de la UE, que obliga a las plataformas a retirar contenidos ilegales.

La red social TikTok retiró parte de los más de mil videos de abuso sexual infantil denunciados por la fundación española Maldita.es, pero el problema persiste. En una nueva búsqueda de tres horas, realizada ayer, la organización encontró otras 100 publicaciones de este tipo.

La investigación detectó más de 48 millones de visualizaciones en esos videos y más de 20 mil perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden material, de los cuales más de siete mil operan en español. También identificó 780 cuentas que buscan compradores y 91 transmisiones en directo de menores en 17 países, donde usuarios les piden acciones, algunas sexuales, a cambio de dinero.

Maldita.es encontró además una comunidad de más de dos mil integrantes dedicada a buscar contenido de bebés. Algunos usuarios reconocieron tener material de sus propios hijos o sobrinos e incluso ofrecieron transmisiones con ellos.

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En una muestra de 50 videos denunciados, con 8.9 millones de reproducciones, TikTok retiró sólo cinco y bloqueó otros 13 en España. La fundación también reportó 35 publicaciones que solicitaban imágenes sexuales de menores, de las cuales únicamente dos fueron eliminadas.

Tras la investigación, el Ministerio de Juventud e Infancia pidió a la Fiscalía General del Estado investigar a la plataforma. El Gobierno español también solicitó a la Agencia de Protección de Datos analizar la suspensión excepcional de sus servicios.