Republicanos descartan nexo de Trump con Jeffrey Epstein

Epstein fue acusado en 2019 de explotar sexualmente a decenas de menores en sus propiedades de Nueva York y Florida. Algunas tenían apenas 14 años.

Los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos concluyeron ayer que no existen elementos que impliquen al presidente Donald Trump en los delitos del fallecido Jeffrey Epstein. El informe, de 136 páginas y resultado de 15 meses de investigación, responsabiliza a las autoridades federales por permitir que los abusos contra mujeres y niñas continuaran durante años.

El documento sostiene que los demócratas concentraron sus esfuerzos en buscar posibles vínculos entre el magnate y el delincuente sexual convicto, en lugar de investigar las fallas institucionales que permitieron los delitos. El presidente del comité, James Comer, afirmó que el financiero actuó con impunidad, protegido por sus conexiones y por un sistema de justicia que falló a las víctimas.

La investigación incluyó 19 entrevistas con testigos, además de una revisión de registros financieros, documentos del Departamento de Justicia y archivos del patrimonio de Jeffrey Epstein.

TE RECOMENDAMOS: Cierra filas el partido Cámara de EU frena juicio político contra Pete Hegseth por guerra con Irán

El Tip: El informe de octubre sostiene que Trump participó en abusos contra mujeres jóvenes durante la década de 1990 y menciona a cinco mujeres que lo acusan de violación.

Señala que el financiero y su colaboradora Ghislaine Maxwell aprovecharon su riqueza y relaciones para evadir a la justicia. También cuestiona a sus colaboradores y amigos, quienes aseguraron desconocer los abusos pese a mantener una relación cercana después de su condena en 2008.

Entre las personalidades entrevistadas estuvieron los multimillonarios Leon Black, Bill Gates y Les Wexner, así como el secretario de Comercio, Howard Lutnick. Todos afirmaron desconocer sus delitos. El expresidente Bill Clinton también aparece entre las personas mencionadas.

Permiso de abusos. El informe responsabiliza al Departamento de Justicia y a los fiscales federales por su actuación. Cuestiona especialmente el acuerdo de 2007 que permitió a Jeffrey Epstein evitar un proceso federal más grave.

En 2008, el financiero se declaró culpable en Florida de dos cargos relacionados con prostitución, uno por solicitar servicios sexuales a una menor de edad. Recibió una condena de 18 meses, de la que cumplió 13, y obtuvo permisos de trabajo durante su estancia en prisión. El comité señala que los abusos continuaron en ese periodo.

Algunas sobrevivientes declararon que fueron víctimas en su oficina, en su residencia de Palm Beach e incluso mediante videollamadas desde la cárcel.

Los republicanos también criticaron al Departamento de Justicia por divulgar información sensible de las víctimas y no permitirles consultar todos los archivos. La dependencia respondió que el caso no está cerrado y no existe un plazo de prescripción para investigar la trata de personas.

El comité recomendó reanudar las investigaciones sobre el círculo de Jeffrey Epstein y promover una ley que impida utilizar acuerdos de confidencialidad para silenciar a las víctimas.

7 Años de fallecido tiene el delincuente sexual Jeffrey Epstein

Prometen continuar. El principal representante demócrata del comité, Robert Garcia, calificó el reporte de incompleto y criticó la ausencia de audiencias públicas. Adelantó que retomarán la investigación cuando asuman el control del Congreso en enero. Exigió investigar los más de 2.5 millones de páginas que, afirmó, el Departamento de Justicia mantiene retenidas, y el traslado de Ghislaine Maxwell a una prisión de mínima seguridad.

Los demócratas publicaron el 26 de octubre otro informe, de más de 50 páginas, en el que solicitaron nombrar a un fiscal especial para investigar los posibles vínculos de Donald Trump con Jeffrey Epstein.