Cámara de EU frena juicio político contra Pete Hegseth por guerra con Irán

El secretario de Defensa de EU, Pete Hegseth, en el Pentágono en Washington, ayer.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos frenó ayer el intento de someter a juicio político al secretario de Defensa, Pete Hegseth, por su actuación en la guerra contra Irán y otras operaciones militares en el extranjero. Los republicanos respaldaron al funcionario, cercano al presidente Donald Trump y enviaron los ocho artículos de acusación al Comité Judicial, con lo que impidieron que el procedimiento avanzara.

La votación fue de 211 legisladores a favor de remitir la resolución a comisión y 204 en contra. Un total de 211 republicanos respaldaron la moción, mientras que 203 demócratas votaron en contra. El representante de Kentucky y autor de la iniciativa, Thomas Massie, fue el único republicano que se opuso. Además, 11 demócratas estuvieron ausentes.

El mandatario celebró el resultado y arremetió contra sus adversarios políticos. En su red Truth Social escribió: “¡El intento de los demócratas de destituir al secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha fracasado estrepitosamente!”.

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El Dato: En 2024, los republicanos de la Cámara sometieron a juicio político al entonces secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, por su gestión de la frontera con México.

Donald Trump destacó las operaciones militares en Venezuela e Irán y las cifras de reclutamiento de las Fuerzas Armadas. También calificó a Pete Hegseth como “un gran patriota estadounidense” y acusó a los demócratas de utilizar las instituciones para atacar a su gobierno.

“Los demócratas siguen instrumentalizando y abusando de los Estados Unidos de América. ¡Hay que detenerlos!”, agregó el magnate.

En tanto, la Casa Blanca también pidió a los congresistas frenar el procedimiento. En un comunicado sostuvo que utilizar el juicio político para resolver diferencias partidistas representa un ataque contra las decisiones de seguridad nacional del presidente.

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Los SEÑALAMIENTOS. La iniciativa de Thomas Massie cuestionaba que Pete Hegseth mantuviera la participación estadounidense en la guerra contra Irán sin autorización del Congreso. El legislador afirmó que el conflicto llevaba 256 días y superaba el plazo de 60 días establecido por la legislación para mantener a las Fuerzas Armadas en hostilidades sin aprobación legislativa.

Entre los señalamientos figuraron los ataques contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes en América Latina, que el representante de Kentucky calificó como ejecuciones extrajudiciales. También cuestionó que las fuerzas estadounidenses no rescataran a sobrevivientes de algunos bombardeos.

La resolución incluyó las operaciones militares en Yemen y la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, en enero, cuya legalidad también puso en duda el congresista.

Otro cargo se refirió a los recortes de personal y recursos en una oficina del Pentágono encargada de reducir los daños contra la población civil. Esas modificaciones precedieron al impacto de un misil estadounidense contra una escuela primaria iraní, ataque que causó la muerte de hasta 168 personas.

Thomas Massie también cuestionó el intento del funcionario federal de sancionar al senador demócrata Mark Kelly, piloto retirado de la Armada, por participar en un video en el que exhortó a los militares a rechazar órdenes ilegales.

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El ESPECTÁCULO. Horas antes de la votación, el secretario de Defensa ofreció una rueda de prensa en el Pentágono, la primera en seis meses, en la que calificó la iniciativa como una maniobra política y defendió su gestión. “Esto no es patriotismo”, dijo. “Es un espectáculo político”.

El funcionario aseguró que las acciones militares en Irán, Yemen y Venezuela, así como los operativos contra los cárteles, fueron legales y respondieron a órdenes de Donald Trump. También sostuvo que los señalamientos no corresponden a las faltas graves que establece la Constitución para destituir a un funcionario. “Me enorgulleció ejecutarlas y lo haría de nuevo mañana”, afirmó.

Pete Hegseth consideró que la resolución representa un ataque contra los integrantes de las Fuerzas Armadas y sus resultados en el extranjero. Por su parte, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, calificó el resultado como una victoria para el secretario y expresó su confianza en que el procedimiento termine en el Comité Judicial.

seguirán el proceso. El resultado representa un freno para Thomas Massie, pero no necesariamente el cierre definitivo de las acusaciones. Los demócratas están por recuperar el control de la Cámara de Representantes y del Senado en enero, después de las derrotas republicanas en las elecciones de medio mandato.

El líder demócrata de la Cámara baja, Hakeem Jeffries, respaldó la iniciativa y acusó al secretario de abusar de sus atribuciones y poner en riesgo la seguridad nacional. También lo responsabilizó de la guerra contra Irán, así como de sus consecuencias económicas.

Hakeem Jeffries, quien se perfila para convertirse en presidente de la Cámara, afirmó que Pete Hegseth ha “abusado de su poder” y “socavado la seguridad nacional de Estados Unidos”. A su vez, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, también apoyó el procedimiento.

Por su parte, el vicepresidente JD Vance expresó su respaldo al secretario pese a que anteriormente cuestionó la guerra contra Irán y su impacto en los resultados electorales republicanos. “Esto no tiene que ver con Irán, sino con el hecho de que Pete se enfrentó a la burocracia del Pentágono”, escribió en X.

La guerra también tuvo consecuencias políticas para los republicanos. La inconformidad de los votantes por el conflicto y el encarecimiento de la gasolina contribuyeron a sus derrotas electorales. Una encuesta de Reuters/Ipsos publicada el martes reveló que la mayoría de los estadounidenses quiere que el nuevo Congreso, con mayoría demócrata, tome medidas para terminar la guerra.

Para destituir a Pete Hegseth sería necesario que la Cámara aprobara los cargos y que el Senado alcanzara una mayoría de dos tercios. El escenario es complicado porque los republicanos mantienen 53 de los 100 escaños.