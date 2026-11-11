David Triay, mejor conocido en redes sociales como El Cromas, se ha convertido en uno de los creadores de contenido más populares de España gracias a sus videos en TikTok, YouTube e Instagram.

Sin embargo, en los últimos meses su nombre también ha causado preocupación pues se dio a conocer la complicada batalla de salud que enfrenta.

¿Quién es David Triay, ‘El Cromas’, qué enfermedad tiene, de dónde es y qué se sabe de su sexualidad?

David Triay nació en Es Castell, Menorca, España, en 2008. Actualmente tiene 18 años. Alcanzó la fama en redes sociales hace unos años debido a su contenido basado en experiencias personales y familiares. Es una de las figuras juveniles más conocidas del panorama digital español.

Actualmente tiene 2.3 millones de seguidores en Instagram y 202 publicaciones.

Desde hace más de un año David Triay compartió con sus seguidores que enfrenta serios problemas de salud. El influencer reveló que padece anismo, una disfunción que dificulta la evacuación intestinal, así como prolapso rectal, una afección por la que fue sometido a una cirugía.

A mediados de mayo de este año, El Cromas compartió con sus seguidores su proceso de recuperación y expresó que su recuperación está siendo más lenta y dolorosa de lo esperado, lo que llegó a afectar actividades tan básicas como caminar, comer o bañarse sin ayuda.

Respecto a su vida sentimental y sexualidad, no existe información pública confirmada por el creador de contenido. David Triay El Cromas mantiene este aspecto de su vida en privado y no ha hecho declaraciones sobre una relación de pareja ni sobre su orientación sexual.

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