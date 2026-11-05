El creador de contenido Fer Carnal compartió entre lágrimas con sus seguidores que su mejor amigo, Tumbaburros, falleció el miércoles 4 de noviembre a los 18 años. El perrito era famoso y muy querido entre sus seguidores, por lo que se unieron a la pena del influencer originario de Puebla.

Influencer Fer Carnal está de luto: Muere ‘Tumbaburros’, su mejor amigo

Fer Carnal dio a conocer la noticia sobre la muerte de Tumbaburros a través de una publicación en redes sociales. El influencer compartió una foto en la que aparece sonriendo junto al querido perrito; en la imagen se lee “Tumbaburros 2008-2026″.

El creador de contenido, quien destaca por su buen humor, admitió que la muerte de su mejor amigo lo afectaba profundamente. “Tumbaburros acaba de partir. No sé ni cómo escribir esto. Estoy en shock y tengo el corazón completamente roto”, escribió.

El perrito era conocido por sus 951 mil seguidores pues Fer Carnal solía compartir videos junto a él. “Detrás de cada video y cada visita había un compañero, un amigo y un ser que llenaba mi vida de momentos que jamás podré olvidar. No sé cómo serán los días sin él. No sé cuándo voy a poder hablar de esto sin que me duela”, expresó.

Del mismo modo, agradeció a su público por querer a Tumbaburros tanto como él: “Gracias por quererlo y por hacerlo parte de esta familia y por tantos momentos que nos regaló. De verdad sentí que hicimos una conexión impresionante. Te voy a extrañar toda mi vida. Gracias por tanto a mi mejor amigo Tumbaburros”.

Además, esta mañana compartió un video desde los campos en los que encontró a Tumbaburros. Entre lágrimas, Fer Carnal expresó: “Quiero agradecerle por ser un perro tan chido conmigo, desde el primer día que lo conocí, que eso fue en el 2022, en la esquina”.

También narró que desde ese año grabó muchos videos con él y que tiene material inédito que compartirá pronto con sus seguidores. “Estuve con él hasta su último día. Lo voy a extrañar muchísimo. Tenía 18 años y dio todo lo que pudo dar”, agregó conmovido el influencer.

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