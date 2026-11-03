¿Quién es La Gabito, qué edad tiene y de dónde es esta influencer?

Las redes sociales son un semillero de talento joven de creadores de contenido que logran entretener a las audiencias de manera masiva con videos de todo tipo y constantemente surgen nuevas figuras que se vuelven tendencia.

Recientemente, suena el nombre de la joven influencer conocida como La Gabito, quien cuenta con popularidad en plataformas como Instagram y TikTok por sus videos atrevidos y momentos en los que comparte diversas historias de su vida.

¿Quién es La Gabito, qué edad tiene y de dónde es esta influencer?

La Gabito se hizo viral hace un par de meses, ya que la joven ha compartido que supuestamente se encuentra en una relación con su primo, quien participaría con ella en videos explícitos para OnlyFans.

En diversos videos, la joven aborda su supuesta relación incestuosa con su primo, aunque nunca ha salido él en sus plataformas tradicionales para confirmar que esto sea verdad. Según ella, a inicios de octubre llevaban 7 meses juntos.

Sin embargo, ella asegura que incluso viven juntos y mantienen una relación estable, al grado que el resto de la familia ya habría aceptado la relación. “Es como si hubiera conseguido un novio en la escuela”, dijo.

Sobre quién es, se sabe que vive en México y que tiene 18 años de edad, motivo por el que se le permite realizar su contenido explícito en diversas plataformas. Supuestamente, su pareja tendría su misma edad.

En su cuenta de Tiktok tiene 11.8 mil seguidores, mientras que en su Instagram tuvo que crear una nueva cuenta en la que ha alcanzado los 15.3 mil seguidores.

La famosa además cuenta con un Patreon y en TikTok ha realizado diversas tradiciones en vivo donde se muestra desinhibida y hace peleas de TikTok entre sus seguidores y la de otros creadores.

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