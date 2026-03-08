Gomita muestra su enorme cicatriz tras casi perder la vida | VIDEO

El mes pasado, Gomita fue diagnosticada con una hernia de Peterson que provocó un bloqueo total en sus intestinos, lo que la llevó a ser hospitalizada y posteriormente, intervenida de manera quirúrgica tras casi perder la vida por el padecimiento.

De acuerdo con lo que ha revelado Gomita en el pasado, obtuvo la hernia como consecuencia de un mal cuidado posterior a realizarse un bypass gástrico 5 años atrás. Por ello, el intestino delgado atrapó al colon grueso y provocó que solo funcionaran 2 metros de los 7 de intestino.

“Si no me moría se iba a complicar, iban a tener que cortar los intestinos y tenía que traer yo una bolsita”, relató la influencer durante el programa La Pape, sobre las advertencias que recibió antes de ser intervenida.

Los médicos le advirtieron también que, de no intervenir de inmediato, sus intestinos podrían necrosarse, es decir, morir por falta de flujo sanguíneo, o reventarse.

Antes de ser intervenida, la creadora de contenido tuvo una inflamación abdominal extrema y experimentó un dolor insoportable y la incapacidad de vomitar, pues solo podía expulsar saliva por el bypass.

Gomita muestra su cicatriz

A través de sus redes sociales, la famosa ha decidido llevar el tema de su recuperación de manera pública, por lo que recientemente apareció mostrando la enorme cicatriz en su estómago que recorre el centro de la zona media de manera vertical.

“Esto es lo que estoy haciendo todos los días después de mi cirugía”, explicó antes de mostrar como a diario se coloca una banda para protegerse la herida. En las imágenes, podemos ver a la mujer con ropa de color beige y una toalla en la cabeza mientras se encontraba en su closet como una manera de comenzar con su día.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar, pues si bien algunos Internautas lamentan que la joven sufra de una lesión grave, hay personas que no generan empatía con ella e incluso aseguran que “lo eligió” por hacerse una cirugía innecesaria.

La situación de salud de Gomita pone una vez más a discusión la importancia de evitar atacar a las personas por su apariencia física y de cuidar de la salud mental para evitar caer en prácticas que puedan afectarte a largo plazo.