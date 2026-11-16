La Cukis se quita las cejas en La Mansión VIP

Tras permanecer en La Mansión VIP 2 después de la primera eliminación del programa, La Cukis le cumplió una promesa a sus seguidores y se quitó las cejas en frente del público y varios compañeros del programa.

Y es que antes de la eliminación, la famosa ya había prometido que se raparía las dos cejas si permanecía en el programa, algo que sostuvo hasta el último momento y después de ser salvada.

La Cukis se va rapar las dos cejas por qué se salvó y se lo prometió al público #LaMansionVIP #LaMansiónVIP2 pic.twitter.com/OkTlcFV5JE — DeluxeCyher (@deluxecyher) November 16, 2026

La Cukis se rapa las cejas y se pone unas nuevas

“Todo lo hago por mi gente, díganme que soy una chingona, que soy una poderosa”, pidió La Cukis mientras utilizaba una rasuradora para quitarse una de sus cejas, recibiendo el apoyo de sus compañeros.

Ella incluso les pidió a sus acompañantes como Karely Ruiz y Bellakath que le ayudaran a cortarse las cejas. “Ay, qué fea me veo”, lamentó al ver ya gran parte de su ceja sin pelo.

Fue entonces que recibió un mensaje por parte de sus fans donde le decían que podía no quitarse las cejas. “Te libero de ese reto de quitarte las cejas. No te las quites hermosa, te queremos con todas tus ocurrencias, pero no te quites las cejas”, le pidieron, a lo que ella se mostró sorprendida.

La Cukis cumplió su promesa y se quitó las 2 cejas JAJAJA



*Justo cuando se las andaba podando le llega un superchat que la perdonan y no se las quite. La reacción de todos es CINE 🚬😭#LaMansionVIP2 #LaMansionVip pic.twitter.com/YAQlLFBews — 𝑺 𝑯 𝑬 𝑳 𝑩 𝒀 (@ShelbyT182) November 16, 2026

Pese al permiso, al ya haberse quitado una de las cejas, La Cukis prefirió rasurarse la otra también. “Yo le dije a la gente que si me quedaba me quitaba las dos”, aseguró ella.

Para consolarla, Karely le dijo que se veía bonita, pero Bellakath rápidamente dijo que no era cierto y la ayudó a dibujarse unas cejas delgadas y largas, lo que provocó la risa de los participantes.

Doña Alegría al verla, le dijo que se veía “como Gordolfo Gelatino”, un personaje de la televisión mexicana que tenía las cejas como se las dibujaron a ella.

Te dejamos algunas reacciones del público:

“Se mamó jajajaja”.

“Jajaja qué buen timing”.

“Está cargando con toda la temporada jajajaja”.

“El super chat se lo pusieron super tarde. Desde hace mucho se lo habían enviado”.

“Pinche producción jajajaja, se la hizo. Lo peor es que le valió vrg y se quitó la otra”.

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