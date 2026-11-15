Kenia Os envía mensaje a La Cukis en La Mansión VIP | VIDEO

Kenia Os envía mensaje a La Cukis en La Mansión VIP

La Mansión VIP 2 se ha convertido en un fenómeno de redes sociales, que destaca por la aparición constante de grandes personalidades del entretenimiento mexicano y momentos virales que se transmiten a través del 24/7.

Recientemente, uno de esos momentos destacados ocurrió con La Cukis, una joven creadora de contenido que destaca gracias a su autenticidad y forma de ser alegre, divertida e irreverente, lo que ha hecho que el público le ponga especial atención.

Uno de ellos saldrá mañana de la mansión.



Sin duda estaré apoyando a La Cukis, la única que no merece salir, reina del contenido. 💋#LaMansionVIP #LaMansionVIP2 pic.twitter.com/gTYQX4ZxVZ — JJ ♡✧˖° (@j__kos) November 15, 2026

Kenia Os apoya a La Cukis en La Mansión VIP

En redes sociales, ya circula un video que muestra la reacción de La Cukis cuando recibe un mensaje de parte de Kenia Os. La joven influencer estaba junto a Paola Suárez cuando todo ocurrió.

“Cukis, sigue conquistando con tu personalidad tan divertida, genuina y original. No hagas caso del ruido exterior, sigue brillando así. Con amor, Kenia Os”, fue el mensaje de la cantante de ‘Llévatelo’ que le leyeron a la creadora de contenido.

Al escuchar el nombre, la joven no pudo evitar sorprenderse y comenzó a gritar el nombre de Kenia mientras se llevaba las manos a la cara y estaba impactada por haber recibido un mensaje de la artista, aunque también dudó un poco que fuera real.

“Kenia Os te amo, te quiero besar. Si eres la verdader Kenia Os, te amo muchísimo, te mando mil besos de verdad, ¿será de verdad? Kenia Os mi patrona, te amo, te rezo, te imploro, eres todo para mí, te quiero besar los pies", dijo ella emocionada.

La Cukis agradece a Kenia Os por el apoyo que le ha brindado durante su participación en #LaMansiónVIP2 pic.twitter.com/scsfzIpv5L — Keninis México Oficial (@KeninisMxOFC) November 15, 2026

El resto de los participantes también se mostraron impresionados por el mensaje de la cantante, pues el apoyo de una celebridad de ese tipo en un reality show implica a su vez gran viralidad y apoyo por parte de los fans de ella.

Un rato después, la mamá de La Cukis le envió un mensaje en el que le envió apoyo y amor, antes de decirle que sí fue la verdadera Kenia Os la que le mostró apoyo.

Después del mensaje, la joven expresó cariño por su mamá y admitió que la quiere mucho antes de soltarse a llorar por la emoción.

La Cukis se pone a llorar por mensaje de su mamá en el que le dice que si es la verdadera Kenia OS quien la está apoyando 😭 pic.twitter.com/45j7APAoYr — Mariana Pineda (@sombraenlaluna) November 15, 2026

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