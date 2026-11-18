Vadhir Derbez continúa teniendo problemas con la ley; recientemente se dio a conocer una nueva denuncia presentada por una adolescente de 15 años, quien lo señala por una presunta agresión sexual que ocurrió durante un viaje en crucero.

El caso se añade a otra investigación que ya enfrenta el actor y cantante, por lo que las autoridades mantienen abiertas dos indagatorias distintas.

Vadhir Derbez enfrenta nueva denuncia por presunto abuso a una menor de edad

De acuerdo con información retomada por Telediario, la nueva denuncia contra Vadhir Derbez llegó ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), organismo adscrito a la Fiscalía General de la República.

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La denunciante sería una adolescente de 15 años, quien afirmó que conoció al hijo de Eugenio Derbez durante un viaje a bordo del crucero Icon of the Seas, de la empresa Royal Caribbean. Según su testimonio, la presunta agresión ocurrió cuando la embarcación navegaba en aguas internacionales.

La joven también aseguró que, después de los hechos, el actor le exigió guardar silencio. Hasta ahora, la Fiscalía General de la República no ha emitido un comunicado que confirme la apertura de esta carpeta de investigación contra Vadhir Derbez.

▶️ El actor Vadhir Derbez enfrenta una nueva denuncia por presunta agresión se*u4l contra una adolescente mientras viajaban a bordo de un crucero en aguas internacionales; la FGR indaga el caso.



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En total, ¿cuántas denuncias tiene Vadhir Derbez por presunta agresión sexual?

Con este nuevo señalamiento, Vadhir Derbez acumula dos denuncias por presunta agresión sexual que actualmente forman parte de investigaciones separadas.

La primera denuncia es la de una modelo estadounidense de 19 años, quien afirmó que la agresión ocurrió durante la grabación de un video musical en un inmueble de la alcaldía Coyoacán, en abril de 2026. La segunda proviene de la adolescente de 15 años que señala hechos ocurridos en un crucero. Ambos casos permanecen bajo investigación.

Vadhir Derbez ı Foto: IG vadhird

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