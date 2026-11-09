Condena de Russell Brand serán 10 años de prisión por violación y agresión sexual

Luego de que el Tribunal británico de Southwark lo declarara culpable el pasado 5 de noviembre, Russell Brand recibió una condena de más de diez años en prisión por violación y agresión sexual.
El actor y comediante Russell Brand fue declarado culpable, y este 9 de noviembre el juez Joel Bennathan lo calificó como un depredador sexual mientras le dictaba una sentencia de 10 años y medio en prisión.
Pese a haberse declarado inocente y negar las acusaciones, el británico de 51 años de edad fue encontrado culpable de violación y tres cargos de agresión sexual, y la Policía Metropolitana de Londres informó que la fscalía está realizando las investigaciones correspondientes a dos denuncias de violación adicionales.
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El juez Joel Bennathan dijo al actor que las mujeres tienen el derecho de decir que no y exigir justicia cuando los depredadores sexuales actúan sin consentimiento “independientemente de lo que vistan las mujeres, de dónde vayan, e incluso de lo que beban”.
¿Por qué condenaron a Russell Brand?
El juicio en contra de Russel Brand lo encontró culpable de:
- Violación en su domicilio a una fanática en 2009 tras un concierto
- Agresión sexual a una mujer por tocarle los pechos en 2004 durante una fiesta sin su consentimiento
- Agresión sexual a una mujer por besarla y manosearla en una emisora de radio entre 2004 y 2005
- Agresión sexual a una mujer a quien le presionó la cara contra la ingle en 2009 mientras grababan un anuncio publicitario
Tras haber sido calificado como un depredador sexual que cosificaba a las mujeres, este fue declarado inocente de dos cargos adicionales de violación y uno más de intento de agresión sexual.
Las mujeres que presentaron sus denuncias en contra del actor no se conocen entre sí, y entre sus declaraciones dejaron en evidencia el trauma que les provocaron las agresiones, y el haber considerado que no serían escuchadas al ser víctimas de una persona famosa.
Luego de que se realizara un juicio en contra de Russell Brand en el Tribunal británico de Southwark, que duró cuatro semanas, este fue declarado culpable por el jurado integrado por ocho hombres y cuatro mujeres.
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