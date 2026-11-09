¿Suga de BTS se va a casar? Esta es la verdad

ARMY está enloquecido después de que comenzó a circular este fin de semana en redes sociales el rumor de que Suga de BTS se casa próximamente, dando un nuevo paso en su vida privada.

Los señalamientos de diversas fuentes no confirmadas sobre una posible boda en el futuro cercano del músico ha generado todo tipo de reacciones entre sus fans, desde quienes se alegran por él, hasta las que lamentan la decisión, ¿pero es real o se trata de una mentira para generar interacciones?

¿Suga de BTS se va a casar?

En diversas plataformas como TikTok, Facebook e Instagram circulan publicaciones que aseguran que Suga tendría planes de boda a realizarse entre diciembre de 2026 y abril de 2027; sin embargo, hay que destacar que de momento estas aseveraciones son falsas.

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La versión no puede tener veracidad ya que de momento, ni el cantante ni sus representantes han hecho declaraciones al respecto y tampoco hay alguna declaración de fuentes confiables como para colocar lo dicho como una probabilidad.

Las especulaciones sobre la boda fueron también una manera de encontrar una excusa a la presunta negativa que habría dado BTS de participar en Coachella, uno de los festivales musicales más importantes del mundo.

En ese sentido, los rumores señalaban que el artista estaría demasiado concentrado en los preparativos de su boda como para comprometerse a presentarse en el escenario masivo.

Ni BIGHIT MUSIC, ni HYBE, las compañías vinculadas al grupo, ni los propios integrantes han confirmado compromisos matrimoniales o planes de matrimonio.

Pese a esto, algunas publicaciones realizaron imágenes con Inteligencia Artifical de los miembros de BTS con sus presuntas prometidas, algo que desató críticas por el uso de la imagen pública de los artistas.

Asimismo, algunas fans de BTS aprovecharon la situación para bromear al respecto y asegurar que ellas ern las prometidas de Suga y que pensaban casarse, todo en tono humorísito. Otras pidieron simplemente ya no caer en este tipo de información falsa.

Cabe mencionar además que Suga no tiene novia siquiera y no hay ninguna confirmación que indique que se encuentre en una relación, por lo que sería improbable que contrajera nupcias próximamente.

Uuu era verdad la teoría que suga se casa no puedo creerlo pic.twitter.com/W110pIWAwt — 𝓛єи ⁷ | VIO A BTS Y ENHYPEN (@mniblessd) November 7, 2026

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