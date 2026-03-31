Suga de BTS sorprende al lucir la marca de ropa del Canelo Álvarez | FOTOS

Suga de BTS sorprende al lucir la marca de ropa del Canelo Álvarez

Suga, integrante de la banda de k-pop BTS, apareció recientemente utilizando la marca de ropa No Boxing No Life, asociada al boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez, lo que rápidamente llamó la atención del público mexicano.

El momento en que Suga utiliza el conjunto deportivo fue capturado en el documental de Netflix, BTS: El Regreso, donde se retrata el camino musical que retomó la banda tras cumplir todos con el servicio militar obligatorio de Corea del Sur.

Canelo Team and No Boxing No Life shared Instagram stories featuring #SUGA wearing the NBNL tracksuit in BTS: The Return documentary, and also tagged @/agustd. 🥊



‘No Boxing No Life’ (NBNL) is a premium Mexican 🇲🇽 boxing equipment and apparel brand founded by renowned trainer… pic.twitter.com/Ijpda3lxe5 — AGUST D CHARTS (@DataAgustD) March 29, 2026

En una escena, Suga lleva a chamarra “Track Jacket Black / Beige” y el pantalón “boxingwear Track Pants Black / Beige”, ambos parte del catálogo oficial de la marca. Las prendas tienen un costo aproximado de 169 y 129 dólares, lo que equivale a cerca de 3,040 y 2,320 pesos mexicanos.

La marca de ropa del Canelo Álvarez no perdió la oportunidad de compartir una captura de pantalla donde mostraban el momento en que August D lleva una sudadera con su logo junto con una gorra hacia atrás.

Rápidamente, la imagen fue compartida también en el perfil del Canelo, mostrando orgullo de que uno de los mayores representantes de la música a nivel internacional portara algo de su marca mexicana.

El público reaccionó de manera positiva al momento y algunos de los comentarios en redes sociales fueron:

“Suga, ¿nos diste un spoiler de una posible colaboración con alguna marca mexicana?"

“Sabía que llevaba ropa de Canelo, seguramente había visto algunas de sus peleas, ya que le gusta el MMA ”

“Yoongi mexicano”.

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Yoongi’s outfit in BTS: THE RETURN documentary film on Netflix.

🧢 New Era

🧥 No Boxing No Life

👖 No Boxing No Life

👟 Adidas#SUGA #SUGAoutfit pic.twitter.com/uTK9I77hM6 — ShookyAppa (@ShookyAppa) March 27, 2026

La aparición de Suga con la marca No Boxing No Life supuso un éxito tremendo para el negocio, pues aunque las prendas que llevaba forman parte de la línea actual, no están disponibles en la tienda mexicana y, por ahora, se reportan agotadas en la versión de Corea.

La marca surgió en el año 2000 y, con el paso del tiempo, se consolidó con el respaldo del propio pugilista. El proyecto fue impulsado por Eddy Reynoso, entrenador de ‘Canelo’.

Además de ropa, la forma también fabrica guantes y equipo especializado. El Canelo ha destacado en el pasado la calidad de los productos que utiliza durante sus propios entrenamientos y en peleas.