Netflix lanza el tráiler del comeback de BTS que se transmitirá EN VIVO

¡Comienza la nueva era de BTS! Netflix presentó el primer tráiler oficial del esperado regreso de la banda surcoreana después de haberse tomado varios años trabajando en sus proyectos de solista y cumpliendo con el servicio militar obligatorio de su país.

BTS: The Comeback Live | Arirang promete ser uno de los eventos más vistos en la plataforma de Netflix, pues millones de fans esperan por el regreso de la banda surcoreana.

El avance tiene poco más de un minuto de duración y apela a la nostalgia tras una pausa de casi cuatro años realizada por la banda. “Le prometimos a nuestros fans que volveríamos”, dice uno de los integrantes y es entonces que podemos ver a RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V y Jung Kook con vestimentas negras.

Además, la banda celebra su identidad cultural frente a escenarios emblemáticos de Seúl, lo que empata a la perfección con el nombre de su álbum, inspirado en una famosa canción tradicional que habla de reencuentros y paz.

El avance será uno de los momentos más importantes en los últimos años, ya que marca el esperado regreso del quinto álbum musical de la banda, compuesto por 14 temas musicales y una extensa gira que recorrerá Europa, Latinoamérica, Asia, Norteamérica y Oceanía.

El show principal será transmitido a través de la plataforma de Netflix, donde se llevará a cabo el histórico Gwanghwamun de Seúl. La presentación podrá disfrutarse el próximo 21 de marzo a las 20:00 horas de Corea del Sur.

Netflix también prepara un documental para el 27 de marzo cuyo nombre será BTS: El Regreso. El proyecto también llegará a la famosa plataforma de video y en él, se explorará el proceso de creación de su nuevo álbum.