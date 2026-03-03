BTS revela el tracklist de ARIRANG: Estas son todas las canciones de su nuevo álbum

RM de BTS revela que la banda de k-pop estuvo a punto de separarse

BTS está muy cerca de estrenar ARIRANG, su nuevo álbum de estudio que llega después de que la banda se reunió nuevamente ya que cada uno finalizó su servicio militar. Se trata del sexto álbum de estudio de la agrupación y ha generado mucha expectativa en el público.

El lanzamiento de ARIRANG pone fin a la espera de tres años y se trata del primer proyecto de BTS desde que pausaron. Ahora, se han revelado los nombres de las 14 canciones que conforman el álbum.

El título del disco está inspirado en el himno folclórico coreano que habla sobre el anhelo y la superación, a su vez que es una metáfora perfecta para el regreso de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook, con el que buscan reclamar su trono en la música internacional.

Tracklist de ARIRANG

La lista de canciones ha encendido la curiosidad en ARMY, quienes han comenzado a comentar sobre los nombres de los temas. Algunos como No. 29 aseguran que se trata de un guiño de su canción N.O y otros temas como Body to body dan a entender la llegada de una temática más madura y sensual.

A continuación, te dejamos el tracklist para ARIRANG:

Body to Body

Hooligan

Aliens

FYA

2.0

No. 29

SWIM

Merry Go Round

Normal

Like Animals

They don’t know bout us

One more night

Please

Into the Sun

En cuestión de horas, el anuncio superó los 20 mil likes y generó una ola de especulaciones en redes sociales por ARMY, quienes ya quieren saber cómo sonarán las nuevas canciones de la banda, así como cuál será el concepto visual que acompañará a la música.

Con una duración promedio de 3 minutos por pista, BTS apuesta por un álbum dinámico que promete dominar los charts de streaming tras su estreno, siendo coronados entre los artistas más escuchados del año.