BTS viene a México: Fechas, preventa, venta general y precio de boletos

La banda más icónica del K-Pop, BTS, regresa a México este 2026 después de su ausencia por su servicio militar, la agrupación más destacada vuelve para complacer a su ARMY con varias fechas, no solo en el país, sino por toda Latinoamérica.

Este 13 de enero, BTS anunció si gira mundial, en la que México será una de las paradas más importantes, pues el ARMY mexicano es uno de los que más apoyan a la agrupación.

Fechas de los conciertos de BTS en México

BTS se presentará en México los próximos 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP, en la Ciudad de México.

Serán tres noches de gran impacto en las que los fans podrán disfrutar de la música del K-Pop y del comeback de sus artistas favoritos.

Venta de boletos para BTS en México

La venta de boletos para BTS en México será el próximo 24 de Enero a las 9:00 a.m., en esta ocasión no habrá preventa, será una venta general a través de la página BTSWORLDTOUROFFICIAL.COM.

Los fans aseguran que en esta modalidad desatará una batalla entre los seguidores por conseguir los boletos.

“Así se ve la 3ra guerra mundial”, “Cadena de manifestación para que todes alcancemos boleto”, “Si no alcanzo vas a caer ocesa k-pop”, fueron algunos de los comentarios del ARMY.

Premio de boletos para BTS en México

Por el momento no se han dado a conocer los precios oficiales de los boletos de BTS, en cuanto se liberen los daremos a conocer en este artículo, sin embargo, los fans se pueden dar una idea con base en lo que costaron la última vez que BTS vino a México en 2017, en ese entonces el precio de los boletos fue de $4,500 pesos el boleto más caro, después le siguió el $3,400, $2,600, $1,800 y $1,000.

En esta ocasión se prevé que los boletos tengan un precio de $6,000 mil pesos el más caro, aunque si hay Meet & Greet, el costo se puede disparar hasta los más de 20 mil pesos, ya que son una de las bandas más famosas del K-Pop y su regreso era uno de los más esperados.