Marcha ARMY contra Ticketmaster: Así se vive la manifestación de las fans de BTS en CDMX

Integrantes del ARMY de BTS han tomado las calles de la Ciudad de México para manifestarse desdelas instalaciones del metro Cuauhtémoc hasta las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ubicada en la colonia Doctores.

La manifestación responde a la molestia de miles de fans de BTS que han mostrado su inconformidad ante los procesos de venta de boletos en Ticketmaster para el concierto de la banda, además de asegurar una supuesta colusión entre la boletera, la organizadora OCESA y la reventa.

ARMY ha señalado inconsistencias en el proceso de compra, destacando elementos como la falta de claridad al no anunciar los precios o zonas del concierto hasta el momento de la venta, así como una alza injustificada de precios.

Así fue la marcha ARMY en CDMX

Tras el inicio de la marcha, se registró un corte en la circulación de la avenida Chapultepec para la realización del recorrido de los manifestantes rumbo a la calle doctor Carmona y Valle de la Colonia Doctores.

En redes sociales circularon videos donde podemos ver a varias personas en el punto de encuentro y posteriormente marchando con banderas, lonas y carteles. Uno de ellos decía “exigimos claridad a Ticketmaster”.

Esta no es la primera vez que ARMY busca realizar una marcha en la Ciudad de México para mostrar su inconformidad, la cual también han hecho notar con presión en redes sociales donde exigen un trato junto para el consumidor sobre los espectáculos.

El resultado de las acciones de ARMY ha sido que el gobierno mexicano abordara el tema en La Mañanera. En ese sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que había enviado una carta a Corea del Sur para pedir nuevas fechas para el concierto de la banda.

“Me contestó el presidente de Corea (del Sur) que muchas gracias por el interés de las y los mexicanos por este grupo musical, que agradece mucho la carta y que ya se puso en contacto con la empresa productora de BTS y que espera que se pongan en contacto, pronto, con nosotros”, expresó Sheinbaum.

🇰🇷🎶 BTS en México: hay respuesta oficial

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, respondió sobre la solicitud de más conciertos de BTS en México. Ya contactó a la productora y se espera que pronto haya noticias 🇲🇽… pic.twitter.com/fgYtrdI9Vb — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 2, 2026

Asimismo, se ha iniciado un proceso en contra de Ticketmaster por parte de Profeco, ante las denuncias que recibieron por parte de las ARMY sobre las irregularidades de la venta de boletos. El titular del organismo, Iván Escalante, informó que la empresa enfrenta una posible multa superior a los cinco millones de pesos.

“La empresa proveedora tiene 10 días hábiles para ofrecer pruebas y manifestarse, ya que este plazo concluye el 12 de febrero”, señaló durante la mañanera del pueblo.

Sin duda, las acciones de ARMY en CDMX han generado mella en la opinión pública, pero las fans de BTS no se detendrán hasta tener mayor claridad por parte de Profeco y Ticketmaster.