Los ARMY ponen en jaque a Ticketmaster

Nos hacen ver que es digna de mención la capacidad de organización de los ARMY (Adorable Representative MC for Youth), como se denomina a los fanáticos de la agrupación coreana de K-Pop, BTS, después de que lograran lo que seguidores de otras bandas no hicieran, denunciar abusos, reventa y presunto fraude por parte de las boleteras que están involucradas en la venta de entradas. Bueno, pues en muy poco tiempo, su campaña digital para evidenciar irregularidades ya hizo que el procurador federal del Consumidor, Iván Escalante, y la Presidenta Claudia Sheinbaum señalaran la apertura de una investigación contra las empresas involucradas, centralmente Ticketmaster, lo que las llevaría a pagar una multa de más de 4 millones de pesos por falta de claridad con los consumidores. Pendientes.

