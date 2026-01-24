La comunidad ARMY en México ha levantado la voz, más de una vez, contra Ticketmaster OCESA. En esta ocasión lo hacen tras el caos que hubo en la preventa y venta de boletos para el esperado concierto de BTS en el Estadio GNP.

Una petición en Change.org, impulsada por una fan llamada Alma Aguilar, busca que la boletera sea “retirada” de México; ya supera las 18 mil firmas verificadas en 12 horas. Esto refleja la indignación de miles de fanáticos y fanáticas que se sintieron defraudados por el proceso de venta de la empresa.

La iniciativa toma cada vez más fuerza y el ARMY incluso invitó a otros fandoms a unirse. Exigen respeto a sus derechos como consumidores y que “la música se celebre sin abusos”.

ARMY lanza petición en Change.org para retirar a Ticketmaster OCESA de la venta de boletos en México

La petición de Change.org impulsada por el ARMY se titula “Solicitar retirar a ticketmaster OCESA de la venta de boletos en México”. Una imagen donde se lee “No a los revendedores. No es negocio, es injusticia” es el fondo de la entrada al sitio.

En el texto de la petición, la fan de BTS Alma Aguilar describe la experiencia que tuvo durante el proceso de compra de sus boletos: “Lo que debería haber sido una experiencia emocionante se convirtió rápidamente en una pesadilla debido a la falta de ética y transparencia de Ticketmaster OCESA en el proceso de venta de boletos”.

Esta fan continuó narrando que vivió fallas en la fila virtual, errores constantes en la página web y aumentos inexplicables en los precios durante la compra. Además, los boletos de platino aparecían como agotados apenas al ingresar, mientras que en cuestión de minutos ya circulaban en reventa a precios irrazonables.

La creadora de la petición para retirar a Ticketmaster OCESA de la venta de boletos en México subrayó su malestar: “No puedo evitar sentir que todo esto fue planeado. La frustración y el enojo no son solo míos, somos muchos los fanáticos que hemos sido víctimas de este sistema viciado”.

“Exigimos que Ticketmaster OCESA sea retirado de la venta de boletos en México y que se implementen regulaciones más estrictas sobre la transparencia y ética en la venta de entradas”, añadió como mensaje directo a las autoridades encargadas de velar por los derechos de los consumidores.

Al momento de esta publicación, la petición en Change.org acumula más de 17 mil 520 firmas verificadas de personas que comparten este enojo con la boletera. Es importante resaltar que no es la primera vez que usuarios se quejan de los cargos y costos excesivos de Ticketmaster OCESA.

“Por favor, firmen esta petición para alzar la voz y proteger nuestros derechos como consumidores. Juntos podemos cambiar este sistema injusto y crear un ambiente donde la música se celebre sin abusos. ¡Actuemos ahora!“, finaliza el texto de la petición, mismo que puedes encontrar AQUÍ.