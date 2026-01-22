Estos son los PRECIOS oficiales de los BOLETOS para BTS 2026 en México

Lo prometido es deuda y Ocesa ya publicó este jueves los precios de los boletos para los conciertos de BTS 2026 en México.

La empresa informó que sería este jueves 22 de enero cuando daría a conocer los precios oficiales, luego de que Profeco le envió una exhortación, tras las exigencias de los fans de la banda de K-Pop que pidieron a la dependencia federal que diera información transparente sobre los precios y el mapa del escenario.

¿Cuanto cuesta un boleto para conciertos de BTS 2026?

La mañana de este jueves Ocesa publicó lo precios de los boletos en sus redes sociales.

Los precios son los siguientes:

$1,767 MXN

$2,840 MXN

$4,476 MXN

$4,948 MXN

$8,010 MXN

$8,482 MXN

$8,953 MXN

$13,330 MXN

Estos precios vienen con cargos incluidos, más uno de $50 MXN por procesamiento de orden.

Los boletos VIP tendrán un precio máximo de $17,782 MXN.

En la publicación de Ocesa se dejó claro que estos son los precios fijos, que no van a cambiar durante la venta, esto porque los fans también exigieron en Profeco que hubiera tarifas dinámicas a la hora de ingresar a comprar sus entradas en la página de la boletera Ticketmaster.

¿Cuándo es la preventa de boletos para BTS?

La preventa de boletos para BTS será este viernes 23 de enero y comienza a las 9:00 am, cabe recordar que la primera preventa para fans que son miembros de BTS en Weverse estaba programada para hoy 22 de enero, pero ante las exigencias de los fans ante la Profeco se hicieron ajustes a la venta de boletos en la página de Ticketmaster.

Los conciertos de BTS serán los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros y van a traer un escenario 360 que se colocará en el centro del recinto para que todos sus fans puedan ver a sus ídolos del K-Pop desde la mejor vista posible.

La imagen del mapa ya salió en Ticketmaster y se puede ver qué zonas habrá para que los fans puedan elegir su boleto de la mejor manera posible.

Los boletos más caros serán los de las zonas Platino A, que son los lugares que están alrededor del escenario. Ahí mismo se prevé que estén los boletos VIP, los cuales son los más caros de todos, pero que incluyen grandes sorpresas para los ARMY.

Mapa del escenario de BTS en el Estadio GNP con las divisiones por secciones ı Foto: Especial