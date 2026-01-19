Profeco atiende inconformidad de fans de BTS por incertidumbre en precios y accesos a conciertos

Iván Escalante ofreciendo la explicación sobre el proceder de Profeco ante la venta de boletos por los conciertos del grupo asiático en México.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que ha recibido miles de quejas y solicitudes por parte de seguidores de la banda surcoreana BTS, ante la falta de certidumbre sobre los precios, cargos y condiciones de venta de los boletos para los conciertos que el grupo ofrecerá en mayo próximo en la Ciudad de México.

Durante la conferencia presidencial de Claudia Sheinbaum, el procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante, detalló que del jueves de la semana pasada a la fecha, la dependencia ha recibido 4 mil 746 correos electrónicos y documentos de fans que solicitan la intervención de Profeco para que se garantice información clara y oportuna en el proceso de venta de entradas que pondrá en venta Ticketmaster y la empresa OCESA.

🎟️💜 ARMY exige claridad y Profeco interviene.



Miles de fans de BTS en México denunciaron falta de información sobre precios, cargos y preventas para los conciertos en CDMX. Profeco ya pidió a Ticketmaster y OCESA transparentar todo el proceso 👀🇲🇽https://t.co/QARA1FZ5NU #BTS… pic.twitter.com/kWShIpt4aQ — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 19, 2026

Los seguidores del grupo han exigido que se anuncien con anticipación los precios, se publiquen los mapas de asientos, se definan los cargos adicionales, así como las condiciones completas de venta, incluidos los paquetes especiales que suelen ofrecerse en este tipo de espectáculos.

El titular de Profeco señaló que desde que se dio a conocer la realización de tres conciertos de BTS en la Ciudad de México, se ha generado una amplia conversación en redes sociales, lo que motivó a la Procuraduría Federal del Consumidor a establecer contacto inmediato con la empresa boletera responsable, la cual recientemente se incorporó al sistema Concilia Exprés, lo que permite una comunicación directa entre consumidores y proveedor.

En este contexto, Iván Escalante anunció que este lunes Profeco enviará un exhorto formal al proveedor para que transparente toda la información solicitada por los aficionados, incluyendo el detalle de las preventas y la venta general

En tanto, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó la relevancia del fenómeno cultural que representa BTS y celebró su próxima visita al país, al señalar que se trata de una petición histórica de las y los jóvenes mexicanos.

Asimismo, Iván Escalante aseguró que Profeco mantiene vigilancia permanente sobre el resguardo de los datos personales de los usuarios de plataformas de venta de boletos, y recordó que las empresas tienen la obligación de cumplir con los compromisos adquiridos en materia de protección de información.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR