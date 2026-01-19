Finabien se mantiene en la última semana como la mejor remesadora para el envío de dinero desde el extranjero

Reporte de la Profeco en la Mañanera.

Financiera para el Bienestar (Finabien) se mantuvo en la última semana como la mejor remesadora para el envío de dinero desde el extranjero, se informó este lunes en la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante, expuso que el precio promedio de la gasolina se encuentra en 23.58, en acuerdo con el precio regulador que lideres del sector fijaron con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En cuanto al monitoreo de la Canasta Básica, esta semana se observó el precio al que se comercializa el huevo, cuyo kilo en promedio tiene un costo de 55.32 pesos.

Para esta semana se ofrece un estudio comparativo del precio que se encuentra en distintos establecimientos comerciales para los paquetes de 18 piezas de blanquillos.

