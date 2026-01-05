Finabien se mantiene como mejor remesadora: Profeco

Financiera para el Bienestar (Finabien) arrancó el año con su permanencia como la mejor remesadora para que los connacionales en el extranjero envíen dinero a sus familias.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, expuso que la remesadora ofrece siete mil 293 pesos por cada 400 dólares, lo cual es el mejor cambio hasta ahora.

Con motivo del Día de Reyes, presentó un monitoreo especial en el que se podrán consultar los precios de 584 juguetes disponibles en todo el país para que se comparen precios esta temporada.

Expuso que dicho monitoreo permite ver las diferencias que se encontraron entre la venta de un mismo producto en distintos establecimientos y regiones donde se encuentran los negocios.

También mencionó que se monitoreó el costo al que se comercializan las roscas de reyes, cuyos resultados estarán disponibles a partir de hoy en el sitio del organismo.

Mencionó que en la edición de enero de la Revista del Consumidor se podrán encontrar consejos para enfrentar la cuesta de enero y tips para organizar el dinero y cumplir metas económicas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR