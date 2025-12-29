Finabien se mantiene como mejor remesadora para paisanos: Profeco

Al cierre de este año, Financiera para el Bienestar (Finabien) se mantuvo como la mejor remesadora por medio de la cual las y los paisanos pueden enviar dinero a sus familias, reportó el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante.

Detalló, durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum que en la modalidad de depósito a cuenta, por cada 400 dólares se dan siete mil 340 pesos. En contraste, la que menos ofrece es Xoom, que da seis mil 908 pesos.

En cuanto al acuerdo para la estabilización del precio de la gasolina, expuso que el promedio nacional se ubica en 23.60 pesos. Recordó que dentro de la página de Profeco se cuenta con un monitor que permite saber el precio del combustible en casi 14 mil estaciones en todo el país.

Con motivo del cierre de año, se presentó el monitoreo al precio de la uva, la cual se encontró en 102.17 pesos el kilo en promedio; sin embargo, instó a revisar en distintos establecimientos, pues hubo puntos como en Ciudad Juárez o Tijuana, en donde se encontró precios de 69 a 72 pesos el kilo.

