Finabien se mantiene como mejor remesadora, destaca Profeco en Mañanera

El titular de Profeco esta mañana en Palacio Nacional.

Financiera para el Bienestar (Finabien) se mantuvo como la mejor opción para que los connacionales en el extranjero envíen dinero a sus familias.

Al exponer los detalles del análisis semanal durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, detalló que esta financiera ofrece el mejor tipo de cambio, al dar siete mil 304 mil pesos por cada 400 dólares.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

En cuanto a la estrategia para mantener el precio de la gasolina, detalló que el precio promedio nacional se encuentra en 23.59 pesos.

Respecto al comparativo del costo de la canasta básica, precisó que los costos más bajos se encontraron en el Estado de México, Chiapas y Sonora.

Esta semana se realizó un monitoreo del precio de la mandarina por ser un producto de temporada. Aunque su costo promedio es de 52 pesos, subrayó que la diferencia entre establecimientos puede ir de los 20 hasta los 80 pesos.

Con motivo de estas fechas decembrinas, la Profeco presentó un monitoreo de 206 productos utilizados para la preparación de platillos de temporada. Adicionalmente, se ofrecen dos recetas de atún a la vizcaína y ponche navideño.

También expuso que se ofrece un comparativo de precios de patines y bicicletas para niños.

