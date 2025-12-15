Finabien se mantiene como la mejor remesadora para paisanos, destaca Gobierno

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, dio a conocer que Financiera del Bienestar aún se mantiene como la mejor remesadora para los connacionales que envían dinero desde el extranjero a sus familias.

Durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum también expuso que el precio de la gasolina ha disminuido entre 1.1 y 4 por ciento en las distintas regiones del país, a raíz de la firma del acuerdo entre líderes del sector y el Gobierno Federal.

De esta manera, el precio promedio a nivel nacional se encuentra en 23.58 pesos por litro, lo cual se mantiene debajo de los 24 pesos, como se acordó.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Al exponer detalles del monitoreo de la canasta básica, comentó que el costo promedio del limón se encuentra en 27.58 pesos; sin embargo, en estados como Veracruz se vende en alrededor de ocho pesos, mientras que en Guadalajara se llega a comercializar por arriba de los 40 pesos.

Asimismo, destacó el elevado precio en el que se ha vendido la guayaba, pues aunque hay establecimientos que los venden en 30 pesos se han hallado costos de hasta los 80 pesos.

En cuanto a la edición decembrina de la Revista del Consumidor, el procurador destacó el monitoreo y evaluación de reguladores de energía que invitó a la población consultar.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR