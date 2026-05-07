Calendario de pagos de la Pensión Bienestar: ¿Qué letra toca hoy 7 de mayo?

Durante los primeros días de cada bimestre se da a conocer el calendario de pagos de la Pensión Bienestar y de los programas para el Bienestar, por lo que el correspondiente a mayo-junio ya fue publicado.

En mayo se realizará el pago de cuatro programas para el Bienestar, por lo que las y los beneficiarios podrán disponer de su apoyo económico a partir de la fecha que indica el calendario.

La dispersión de los pagos se realiza de manera escalonada, y para esto se toma en cuenta la letra inicial del primer apellido de quienes sean beneficiarios de estos programas.

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En mayo las y los beneficiarios de la Pensión Adultos Mayores, Pensión Personas con Discapacidad, Pensión Mujeres Bienestar y Programa Madres Trabajadoras recibirán su pago bimestral.

🚨 ¡Atención! El Gobierno de México no ofrece ningún apoyo con motivo del Día de las Madres.



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Calendario de Pensiones Bienestar mayo-junio

El calendario de pagos para los programas y pensiones para el Bienestar es el siguiente:

A: Lunes 4 de mayo

B: Martes 5 de mayo

C: Mércoles 6 y jueves 7 de mayo

D, E, F: Viernes 8 de mayo

G: Lunes 11 y martes 12 de mayo

H, I, J, K: Miércoles 13 de mayo

L: Jueves 14 de mayo

M: Viernes 15 y lunes 18 de mayo

N, Ñ, O: Martes 19 de mayo

P, Q : Miércoles 20 de mayo

R: Jueves 21 y viernes 22 de mayo

S: Lunes 25 de mayo

T, U, V: Martes 26 de mayo

W, X, Y, Z: Miércoles 27 de mayo

Calendario de pagos Bienestar mayo ı Foto: Programas para el Bienestar

Las y los beneficiarios de las pensiones y programas para el Bienestar recibirán un apoyo económico distinto durante el 2026, y las cantidades específicas para cada uno son las siguientes:

6 mil 400 pesos bimestrales de Pensión para Personas Adultas Mayores, para personas de 65 años de edad o más

3 mil 100 pesos bimestrales de Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años de edad

3 mil 300 pesos bimestrales de Pensión para Personas con Discapacidad para las personas que cumplan con los criterios de cobertura

Mil 650 pesos bimestrales de Programa de Madres Trabajadoras para la mayoría de sus beneficiarias y beneficiarios

En el bimestre mayo-junio se destinará una inversión de más de 104 mil millones de pesos para el pago de las pensiones para el Bienestar, de acuerdo con la información brindada por Programas para el Bienestar.

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